BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine lückenlose Regulierung der Finanzmärkte angemahnt und ist so US-Forderungen nach laxeren Bestimmungen entgegengetreten.

"Eine globale Krise, wie wir sie 2008/09 erleben mussten, darf sich nicht wiederholen", schrieb Schäuble in einem Namensartikel für die kommende Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. "Für uns steht daher eine konsequente und lückenlose Regulierung der Finanzmärkte weiter ganz oben auf der Agenda." Zudem müsse die Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft gegen plötzliche Krisen weiter gestärkt werden.

Beim Finanzminstertreffen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), deren Vorsitz Deutschland derzeit führt, sollten Mitte März in Baden-Baden Prinzipien für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet werden. "Sie bieten den G20-Mitgliedern eine Orientierung für die nationalen Maßnahmen, die sie in ihre jährlich vorzulegenden Wachstumsstrategien aufnehmen", erklärte der deutsche Finanzminister und machte sich erneut für eine Reduzierung von Schulden auf ein tragfähiges Maß und für Strukturreformen stark.

In dem Artikel trat Schäuble auch Bestrebungen entgegen, die internationale Zusammenarbeit zurückzudrängen. "Nationale Alleingänge oder gar eine Rückabwicklung internationaler Kooperationen und Vereinbarungen sind keine Antwort auf die globalen Herausforderungen unserer Zeit", erklärte er.

Investitionen in Afrika sollen erleichtert werden

Weitere Schwerpunkte der deutschen G20-Präsidentschaft sind laut Schäuble auch eine Verbesserung der Cybersicherheit im Finanzbereich und weitere Arbeiten für eine gerechte internationale Unternehmensbesteuerung. Deutschland sei mehr denn je dieses Jahr gefragt, als "ehrlicher Makler" Überzeugungsarbeit zu leisten. Dass die internationale Zusammenarbeit ein "Nullsummenspiel" sei, bei dem es Gewinner und Verlierer geben müsse, nannte er "schlicht falsch".

Die Globalisierung brauche allerdings einen Ordnungsrahmen für alle, und das Wohlstandsgefälle zwischen den reichen und den ärmsten Ländern der Welt müsse verringert werden. Ein Schwerpunkt des deutschen G20-Vorsitzes soll laut Schäuble deshalb eine "Investitionspartnerschaft" mit Afrika sein, die die Bedingungen für private Investitionen verbessern soll.

Dafür haben nach Schäubles Angaben die Afrikanische Entwicklungsbank, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds eine Liste von Maßnahmen und Instrumenten erarbeitet, aus denen für jedes beteiligte Land ein "maßgeschneidertes Paket" geschnürt werden solle. Die Elfenbeinküste, Marokko, Ruanda, Senegal und Tunesien hätten bereits ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet.

Die Finanzminister dieser fünf Länder sollen an dem Treffen in Baden-Baden teilnehmen. Im Juni ist zudem eine "G20-Afrikakonferenz" in Berlin geplant.

