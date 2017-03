Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Mittwoch zur Mittagszeit klar höher und knüpft damit an die Gewinne vom Vortag an. Der SMI als wichtigster Index legte vor allem in der ersten halben Stunde klar zu und überschritt erstmals im neuen Jahr die Marke von 8'600 Punkten. Seither bewegt er sich auf dem klar höheren Niveau, aber mehr oder weniger seitwärts. Laut Händlern reagiert der Markt vor allem auf Aussagen von US-Notenbankern zur künftigen Zinspolitik, wobei vor allem Finanztitel zulegen.

Ein Fed-Mitglied etwa sagte, dass eine Zinserhöhung noch in diesem Monat ernsthaft in Erwägung gezogen werden müsse; ein anderes deutete ebenfalls eine bevorstehende Straffung der Geldpolitik an. Händler am Terminmarkt setzen die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in diesem März nunmehr mit 80% an. Die mit Spannung erwartete Rede des neuen US-Präsidenten Donald Trump in der Nacht habe dagegen kaum neue Impulse gebracht, hiess es im Markt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen Mittag 0,73% höher bei 8'607,86 Punkten; das neue Jahreshoch liegt nun bei 8611,04. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt gar um 0,95% auf 1'366,92 zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,62% auf 9'425,00 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen zur Mittagszeit 25 im Plus, vier im Minus und einer unverändert.

Klare Spitzenreiter ...

