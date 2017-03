Nordex-Aktie: Erholungsrallye nimmt Fahrt auf!

Bei einem Blick auf die jüngsten Kursstürze der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) haben Anleger offenbar erst realisiert, wie heftig der TecDAX-Wert verprügelt wurde. Daher scheint die Zeit, wenigstens aus technischer Sicht, für eine Erholungsrallye gekommen zu sein.

Am Mittwoch konnte Nordex gleich zum zweiten Mal in wenigen Tagen auch selbst dafür sorgen, dass sich der Aktienkurs erholen konnte. Nachdem am Montag ein neuer Auftrag in den USA eingetütet wurde, wurde nun der vorläufige Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 positiv aufgenommen. Die Umsatzerlöse fielen vor allem dank der neuen Unternehmenstochter Acciona Windpower (AWP) überraschend positiv aus, so dass die Nordex-Aktie am Mittwoch deutlich an Wert zulegen und sich an die TecDAX-Spitze setzen konnte.

