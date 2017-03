AquaFold, Inc. hat Aqua Data Studio 18 herausgebracht, ein großes Upgrade seiner universellen Datenbankmanagement- und Analysesoftware mit Schema-Synchronisierung, mit der Benutzer Unterschiede von einer Quelle im Vergleich zu einem Ziel-Datenbankschema nahtlos anwenden können. Die neueste Version ergänzt bedeutende Verbesserungen in Visual Analytics, um Unternehmensintelligenz-Benutzern mehr Wege zu bieten, wie sie ihre ständig wachsenden Datenmengen schnell und wirksam analysieren können. Zusammen mit einem neuen Verbindungsüberwachungs-Tool, Erläuterungsplänen für Amazon Redshift und Teradata, Google BigQuery Standard-SQL-Support und dem verbesserten SQL Editor, ist Version 18 die Ausgabe mit den meisten Funktionen heutzutage.

"Die Möglichkeit, Datenbankschemata zu synchronisieren war eine der am häufigsten gewünschten Funktionen", erklärte Niels Gron, CEO von AquaFold. "Wir haben Synchronisierungfunktionen für die vier größten Datenbankverkäufer ergänzt und werden damit auch in zukünftigen Ausgaben fortfahren."

Der neu eingeführte Schemasynchronisierungs-Assistent unterstützt Oracle, Microsoft SQL Server, DB2 LUW und Sybase ASE. Der Assistent lässt Benutzer Abhängigkeiten wählen, fehlende Spalten planen, Skript konfigurieren, um potenzielle Entwicklungsprobleme zu beheben, eine Zusammenfassung der Maßnahmen und Warnungen einsehen und den endgültigen Einsatz-Skript zur Ausführung erstellen.

"Im letzten Jahrzehnt haben die Kunden die weitergefassten Fähigkeiten im Editor schätzen gelernt", erklärte Gron. "Um diese ständig wachsenden Bedürfnisse zu decken, haben wir den Rahmen unseres Editors neu gestaltet, damit er weiter reicht und viele Anwendungs- und Funktionsverbesserungen bietet."

Der neu gestaltete Editor bietet bessere Status-, Notierungs- und Markierungsbalken, vereinfachte Suche-Finden-Funktion, Zoom des aktiven Editors und Zeichensetzungsfunktionen, wie etwa die automatische Erstellung von Klammern und Anführungszeichen.

Version 18 bietet ein neues Tool namens Connection Monitor, mit dem Datenbankverbindungen regelmäßig gepingt werden können, Resultate in Ihrem Fragefenster in einem bestimmten Intervall aufgefrischt werden und Auto-Commit eingeschaltet wird, wenn die Stillstandsschwelle überschritten wird. Zu den Verbesserungen an Visual Analytics gehören Support für Symbolkarte und Punkttabellen, Festachsen-Support, erweitertes Sortieren, relative Datenfilter, Export in PDF-Dateien, neuer Editor for berechnete Felder, Tabellenhervorhebung und vieles mehr.

Der Datenbank-Support wurde aufgerüstet und umfasst nun Apache Hive 2.1, Cloudera 5.8, DB2 LUW 11.1, Hortonworks 2.5, MapR 5.1, MongoDB 3.4, MySQL 5.7, PostgreSQL 9.5, SQL Server 2016, Vertica 8, VoltDB 6.8 und aktualisiertes Amazon Redshift, Oracle und Treiber der DB2 iSerie.

Verfügbarkeit und Preis von Aqua Data Studio

Aqua Data Studio 18.0 steht in 9 Sprachen zur Verfügung und kann mit Windows, Mac OS X, Linux betrieben werden. Die Software kann unter http://www.aquafold.com/aquadatastudio_downloads.html ab sofort heruntergeladen werden. Eine vollständige Auflistung der neuen Funktionen und Verbesserungen finden Sie unter http://www.aquaclusters.com/app/home/project/public/aquadatastudio/wikibook/New-Features-18.0/page/0/What-s-New-in-Version-18-0.

Eine kommerzielle Lizenz für einen einzelnen Benutzer von Aqua Data Studio 18 kostet weiterhin 499,00 US-Dollar. Aktuelle Lizenzinhaber können ihre abgelaufenen Abonnements für 174,65 US-Dollar verlängern also zu lediglich 35 Prozent des Preises für eine neue Lizenz.

Über AquaFold, Inc.

AquaFold Inc. ist ein Anbieter von Datenbank-Software-Tools für relationale Datenbanken. Mehr als 300.000 Anwender aus über 98 Ländern nutzen die Produkte von AquaFold für die Gestaltung, Entwicklung, Modellierung und Verwaltung ihrer relationalen Datenbanken. AquaFold hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas (USA). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aquafold.com.

