Die turbulenten Tage bei der QSC-Aktie haben vorerst ein Ende. Nachdem der Titel von 16. bis 24. Februar 11,4 Prozent in die Tiefe rauschte - und das unter höherem Volumen als an Durchschnittstagen - zog der Kurs in dieser Woche wieder leicht an. Am Montag belief sich das Kursplus auf 1,7, gestern auf 0,7 Prozent. Vom Unternehmen gab es in den vergangenen Tagen keine Nachrichten,...

