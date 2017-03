Bad Marienberg - Der ifo-Präsident Clemens Fuest hat den zunehmenden Populismus in der Wirtschaftspolitik kritisiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Populisten machen schlichte Aussagen. Die sind meistens falsch, weil die Welt kompliziert ist", sagte Fuest am Mittwoch in Brüssel bei der Vorstellung des neuen Berichts der EEAG-Forschergruppe.

