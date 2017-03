Frankfurt - Nieding + Barth: Porsche-Verfahren nimmt Fahrt auf - Aktiennews Das Landgericht Stuttgart hat im Rahmen eines sogenannten Vorlagebeschlusses am 28.02.2017 verkündet, dass die Folgen des Einsatzes manipulierter Software in Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) für betroffene Porsche-Aktionäre im Rahmen eines Musterverfahrens vor dem Oberlandesgericht Stuttgart geklärt wird, so die Nieding + Barth Rechtsanwaltsaktiengesellschaft in einer aktuellen Pressemitteilung.

