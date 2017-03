Berlin - Der Shoppingboom im Internet soll dem Onlinehändler Zalando auch im laufenden Jahr weiteres Wachstum bescheren. Der Umsatz dürfte um 20 bis 25 Prozent steigen, kündigte der MDax-Konzern am Mittwoch in Berlin an. Gleichzeitig soll die bereinigte operative Marge, die angibt, wie viel vom Umsatz als Ergebnis hängen bleibt, aber bestenfalls stabil bleiben. Zalando peilt hier 5 bis 6 Prozent an. 2016 wurden 5,9 Prozent erzielt. Grund für die Zurückhaltung sind die Investitionen in den Ausbau der Onlineplattform, in IT, Logistik und Kundenservice.

An der Börse sorgte das für Enttäuschung. Die Aktie gab am Mittwoch deutlich nach. Das Papier war in den letzten Wochen aber gut gelaufen. Seit dem Börsengang im Oktober 2014 steht noch immer ein Plus von mehr als 50 Prozent zu Buche. Zalando sei im Bezug auf die Marge sehr vorsichtig, schrieb Analyst Peter Steiner vom Bankhaus ...

