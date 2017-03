Die Wertpapierspezialisten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Luftfahrtzulieferers FACC von 6,10 Euro auf 7,15 Euro angehoben. Das Anlagevotum lautet "Hold".

Der RCB-Analyst Bernd Maurer hebt das neue Managementteam positiv hervor. Die Tatsache, dass dieses nach einer längeren Suche nach einem Unternehmenschef nun fix ist, lässt hoffen, dass FACC nun in der Lage ist, strategische Probleme in Angriff zu nehmen, schreibt Maurer. Zudem seien die zuletzt vorgelegten Zahlen für das dritte Quartal 2016/17 besser als erwartet ausgefallen.

Die Gewinnschätzungen je Titel belaufen sich auf 0,30 Euro (für 2016/17), auf 0,43 Euro (für 2017/18) und auf 0,51 Euro (für 2018/19). Eine Dividendenauszahlung erwartet die RCB erst wieder für das Geschäftsjahr 2018/19. Diese dürfte sich dann auf 0,08 Euro je Titel belaufen.

An der Wiener Börse notierten die FACC-Aktien am Mittwoch am frühen Nachmittag bei minus 0,30 Prozent auf 6,98 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

