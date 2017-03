BERLIN (Dow Jones)--Eine ungebrochen starke Nachfrage aus Südosteuropa und ein sich stabilisierendes Russlandgeschäft haben dem deutschen Export in diese Region eine Trendwende beschert. Erstmals seit vier Jahren seien die deutschen Ausfuhren nach Osteuropa wieder deutlich stärker angestiegen als der deutsche Export insgesamt, meldete der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft am Mittwoch.

Während das Statistische Bundesamt für das Gesamtjahr 2016 ein deutsches Exportwachstum von rund einem Prozent vermeldete, kletterten die deutschen Lieferungen in die 21 vom Ost-Ausschuss betreuten Länder den Angaben zufolge um fast 4 Prozent auf 53,9 Milliarden Euro - zwei Milliarden Euro mehr als 2015. Die Importe aus der Region sanken hingegen um 1,5 Milliarden auf 55,2 Milliarden Euro (minus 2,6 Prozent).

Ukraine plus 18 Prozent

Die wertmäßig größten Exportzuwächse wurden den Angaben zufolge 2016 im Handel mit Rumänien (plus 11 Prozent), der Ukraine (plus 18) und Kroatien (plus 12) erzielt. "Unsere Ausfuhren nach Rumänien nahmen um 1,5 Milliarden Euro zu, die Exporte in die Ukraine kletterten um 550 Millionen Euro und die Lieferungen nach Kroatien um 320 Millionen Euro", sagte der Ost-Ausschuss-Vorsitzende Wolfgang Büchele.

"Die Ukraine meldet sich nach zwei schweren Rezessionsjahren als Wachstumsmarkt zurück, das Interesse in der deutschen Wirtschaft zieht langsam an", sagte Büchele. "Nicht nur unsere Exporte in die Ukraine, auch unsere Importe von dort sind 2016 mit einem Plus von 6,5 Prozent deutlich gestiegen."

Kehrtwende in Russland

Für Russland zog der Ost-Ausschuss eine positive Jahresbilanz, basierend darauf, dass der deutsche Export nach Russland - der 2014 und 2015 noch stark rückläufig gewesen sei - in der zweiten Jahreshälfte 2016 die Kehrtwende geschafft habe. "Unsere Lieferungen nach Russland lagen im Gesamtjahr bei 21,6 Milliarden Euro und damit nur noch 0,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Setzt sich der positive Trend der vergangenen Monate fort, wird 2017 ein Zuwachs von fünf Prozent erreichbar sein", schätzte Büchele.

40 Prozent des Öls aus Russland

Deutliche Zuwächse seien dann auch wieder für die Importe aus Russland zu erwarten, die 2016 wertmäßig noch einmal um 3,5 Milliarden Euro auf 26,5 Milliarden Euro nachgegeben hätten (minus 12 Prozent). "Dieser Rückgang ist allein auf die im Jahresschnitt niedrigeren Rohstoffpreise zurückzuführen", sagte Büchele. "Ein Blick auf die Mengen zeigt dagegen, dass wir gegenwärtig russisches Erdöl und Erdgas auf Rekordniveau importieren." 2016 habe Russland einen Anteil von 40 Prozent an den deutschen Rohölimporten erreicht.

Gleichwohl sind die aktuell bestehenden, gegenseitigen Wirtschaftssanktionen "weiterhin eine spürbare Bremse für den deutschen Export nach Russland", wie Büchele erklärte. Betroffen seien nicht nur die sanktionierten Wirtschaftsbranchen. Es gebe immer noch Vorbehalte bei russischen Kunden, westliche Lieferanten zu wählen. Mit einer Erholung der deutschen Russland-Exporte auf alte Bestmarken sei in den nächsten Jahren nicht zu rechnen. Allerdings erziele Russland seit Sommer 2016 wieder moderat höhere Erlöse aus dem Erdöl- und Erdgashandel, was auch die Nachfrage nach deutschen Gütern stärken werde.

