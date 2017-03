München (ots) -



2017 sehen sich Unternehmer angesichts der Weltlage zunehmend unsicheren und volatilen Rahmenbedingungen gegenüber. Geopolitische Spannungen, rigidere behördliche Regulierungen und der unaufhaltsame digitale Wandel stellen CEOs vor immense strategische Herausforderungen. Denn wie immer erwarten die Stake- und Shareholder von den Unternehmen trotz der negativen externen Faktoren Wachstums- und Gewinnsteigerungen. Die große Mehrheit der deutschen CEOs plant, dieser Aufgabe vor allem über Einsparungen gerecht zu werden: Laut der aktuellen Global CEO Survey von PwC planen 88 Prozent von ihnen, 2017 Kostensenkungsprogramme umzusetzen. Doch nachhaltiger unternehmerischer Erfolg stellt sich nur dann ein, wenn die Kosten- mit der Wachstumsplanung strategisch Hand in Hand geht, wie das neue Wirtschaftsbuch "Fit for Growth" von Strategy&, der Strategieberatung von PwC, zeigt. Der im Wiley-Verlag erschienene Ratgeber der Transformationsexperten Vinay Couto, Deniz Caglar und John Plansky ist ein umfassendes Handbuch zum strategischen Kostenmanagement. Die Experten für Transformationsprozesse verdeutlichen anhand von praxisbezogenen Beispielen und Tipps, wie wichtig es gerade in schwierigen Zeiten ist, die notwendigen Ressourcen in die spezifischen Kernkompetenzen seines Unternehmens zu investieren und gleichzeitig konstruktive Kostensenkungen in weniger erfolgskritischen Unternehmensbereichen vorzunehmen.



"Umgeben von ständigen Umbrüchen beobachten wir immer mehr Unternehmen, die in einen Kreislauf ständiger, reaktiver Einsparungsmaßnahmen verfallen. Mit 'Fit for Growth' wollen wir Führungskräften aufzeigen, dass es möglich ist, eine zu ihrem Unternehmen passende, wachstumsorientierte und nachhaltige Strategie zu definieren, die selbst in der aktuellen Phase der Unsicherheit gangbar ist", kommentiert Peter Heckmann, Partner bei Strategy& Deutschland.



Mit Fokus auf den Schlüsselelementen der unternehmerischen Umstrukturierung und Erneuerung bietet "Fit for Growth" CEOs und Managern branchenübergreifenden Rat, wie Kosten effektiv gesenkt werden können und das jeweilige Unternehmen dennoch gestärkt aus dieser Periode herausgeht. Das Buch illustriert die Tipps mit über 30 Umstrukturierungsbeispielen namhafter Unternehmen, darunter IKEA, P&G und Apple. Mit zahlreichen Tools und Frameworks zu allen Facetten der Kostensenkung - vom Outsourcing bis hin zu kulturellen Aspekten - unterstützt "Fit for Growth" Führungskräfte auch bei der konkreten Umsetzung im eigenen Unternehmen.



Mit einem dreistufigen Ansatz bereitet das Wirtschaftsbuch Unternehmen auf Umstrukturierungsprozesse vor:



1. Identifikation der eigenen Stärken und Alleinstellungsmerkmale.



2. Ausrichtung der Kostenstruktur an den erkannten Stärken.



3. Nachhaltige Organisation des Wachstums.



Mit dieser strukturierten Herangehensweise sind Unternehmen unabhängig von der aktuellen Verfassung ihrer Branche bereit zu wachsen, wie auch erste Leser von "Fit for Growth" betonen:



"Fit for Growth ist ein gut verständlicher Leitfaden für alle Unternehmen, die nach schnellerem Wachstum streben, besonders in einem Umfeld, das nur langsam vorankommt. Die praktischen Beispiele des Buchs liefern Klarheit darüber, wie Effizienz, Kostenbewusstsein und Strategie stimmig kombiniert werden können", so Dr. Wolfgang Büchele, ehemaliger CEO der Linde AG.



Mehr über das neue Wirtschaftsbuch "Fit for Growth" erfahren Sie hier: www.strategyand.pwc.com/de/FFGBuch



Über die Autoren:



Die Autoren Vinay Couto und Deniz Caglar sind führende Experten im Bereich der Unternehmenstransformation und arbeiten bei Strategy& USA. John Plansky ist spezialisiert auf die Umstrukturierung globaler Informationstechnologien für Finanzinstitute und ehemaliger Transformationsexperte bei Strategy& USA. Zusammen verfügen sie über mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Strategie- und Unternehmenstransformation.



