Der Elektrotechnik-Konzern ABB hat den Verkauf des Geschäfts mit Hochspannungskabeln an die dänische NKT Cables am Mittwoch abgeschlossen.



Die Schweizer verkaufen damit für 836 Mio. Euro einen Randbereich ihres Geschäftes an die Dänen. Das Kabelgeschäft ist Teil der Stromnetz-Division, die lange Zeit auf dem Prüfstand war. Letztlich hatte sich der ABB-Konzern jedoch gegen deren Abspaltung entschieden.