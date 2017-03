Essen/London (ots) -



Europas größter Schuheinzelhändler DEICHMANN lud am gestrigen Abend zusammen mit der britischen Sängerin Ellie Goulding zur exklusiven Präsentation ihrer ersten gemeinsamen Schuhkollektion nach London. In der angesagten Event-Location MC Motors wurde einem ausgewählten Kreis aus internationalen Journalisten, Bloggern und Prominenten nicht nur während einer Fashion Show die neue "Ellie Goulding for DEICHMANN"-Kollektion präsentiert, sie wurden auch Teil einer Live Acoustic Performance des Popstars.



"Für mich sind Schuhe ein Ausdruck dafür, in welcher Stimmung man gerade ist. Mit dem Launch meiner Schuhkollektion kann ich meinen eigenen Style ausdrücken. Meine Kollektion umfasst Schuhe für jede Gelegenheit - ich kann mich wirklich nicht entscheiden, ob ich lieber Heels oder flache Schuhe trage, das ändert sich bei mir ständig", so Ellie Goulding, die mit Songs wie "Love me like you do" und "Burn" die Charts stürmte und seitdem zu den erfolgreichsten britischen Solokünstlerinnen des vergangenen Jahrzehnts zählt. Zusammen mit DEICHMANN feierte sie gestern Abend, einen Tag vor Verkaufsstart, den Launch ihrer Kollektion in ihrer Heimatstadt London.



Zu den Gästen, die diesmal über einen grünen statt roten Teppich die Location betraten, zählten Redakteure und Influencer aus ganz Europa sowie prominente Persönlichkeiten wie Let's Dance-Moderatorin Sylvie Meis oder Instagram-Queen Pamela Reif, die beide schon selbst eigene Schuhkollektionen bei DEICHMANN hatten. Mit der 21 Jahre jungen Lady Amelia Windsor, einem Mitglied der Royal Family, war sogar das britische Königshaus bei der Veranstaltung vertreten. Lilly Becker, Ehefrau von Boris Becker, und die österreichische Schauspielerin und Moderatorin Mirjam Weichselbraun freuten sich über das Heimspiel in London. Ebenso zu Gast waren die deutsche Moderatorin Debbie Schippers, die britischen Schauspielerinnen Stephanie Davis und Jennifer Metcalfe sowie die dänische Schauspielerin Julie Zangenberg.



Ebenfalls Premiere feierte an diesem Abend der TV-Spot zur Kampagne, der von Star-Regisseur Emil Nava umgesetzt und gestern erstmalig vor Publikum präsentiert wurde.



Sneaker, Ethno-Sandalen, Heels, Wedges, Espadrilles oder Mules - die "Ellie Goulding for DEICHMANN"-Kollektion steht ganz unter dem Motto "Rock your Look". Bunte Farben, extravagante Schnitte, individuelle Veredelungen oder rockige Nieten verleihen dabei den Styles das gewisse Etwas. Die "Ellie Goulding for DEICHMANN"-Kollektion ist ab sofort in den Filialen und im Onlineshop unter www.deichmann.com erhältlich. Die Modelle kosten zwischen 19,90 EUR und 34,90 EUR.



Insgesamt wird die Kollektion in 21 europäischen Ländern in Geschäften und Onlineshops der DEICHMANN-Gruppe angeboten.



