Bad Marienberg - Gestern haben sich die EU-Mitgliedstaaten im Umweltrat auf eine gemeinsame Position zur Reform des Emissionshandels verständigt, so die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB): "Wir haben in harten Verhandlungen für unsere beiden Kernforderungen einiges erreicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...