?In der Automobilwirtschaft wie auch den Branchen für Investitions- und komplexe Konsumgüter ist das Qualitätsniveau in den vergangenen Jahren spürbar gesunken?, heißt es in der neuesten Studie aus dem Hause A. T. Kearney. Die Experten legen darin Ursachen offen, zeigen Herausforderungen für das Qua ...

Den vollständigen Artikel lesen ...