Ein Großteil der deutschen Senioren zeigt sich in einer repräsentativen Umfrage zufrieden mit ihrem Leben. Zwischen verschiedenen sozialen Schichten gibt es aber erhebliche Unterschiede.

Eine deutliche Mehrheit der Senioren in Deutschland ist laut einer repräsentativen Umfrage zufrieden mit dem eigenen Leben und sieht auch die persönliche wirtschaftliche Lage positiv. Das ist ein Ergebnis einer Altersstudie im Auftrag der Generali-Versicherungen, die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Demnach war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...