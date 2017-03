HAHN (dpa-AFX) - Der angeschlagene Hunsrück-Flughafen Hahn hat die zweite Rate eines 34-Millionen-Euro-Darlehens des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Mit Buchung vom 15. Februar seien 1,7 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte Innenminister Roger Lewentz in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) mit. Umgekehrt habe der Flughafen auch schon die ersten Zinsen dafür überwiesen. Damit bleibt er vorerst liquide.

Die erste Kreditrate von 1,3 Millionen Euro war am 19. Dezember 2016 überwiesen worden. Für die Auszahlung weiterer Kreditraten müssen Wirtschaftsprüfer mit Blick auf das laufende Hahn-Verkaufsverfahren erneut ihre positive Fortführungsprognose für den Airport prüfen. Die Rückzahlungen des Gesellschafterdarlehens kommen auf die Käufer zu: Der chinesische Mischkonzern HNA und die pfälzische Firma ADC wollen den hoch defizitären Flughafen erwerben. Bislang gehörte der Hahn größtenteils dem Land Rheinland-Pfalz und zum kleinen Teil Hessen./jaa/DP/mis

