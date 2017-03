DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.374,20 +0,48% +6,17% Euro-Stoxx-50 3.376,13 +1,70% +2,60% Stoxx-50 3.104,84 +1,18% +3,13% DAX 11.996,12 +1,37% +4,49% FTSE 7.343,13 +1,10% +2,80% CAC 4.936,25 +1,60% +1,52% Nikkei-225 19.393,54 +1,44% +1,46% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,18 -79

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,16 54,01 +0,3% 0,15 -2,3% Brent/ICE 56,67 56,51 +0,3% 0,16 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,98 1.248,30 -0,5% -6,32 +7,9% Silber (Spot) 18,33 18,30 +0,2% +0,03 +15,1% Platin (Spot) 1.023,65 1.024,00 -0,0% -0,35 +13,3% Kupfer-Future 2,74 2,70 +1,5% +0,04 +9,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Den US-Börsen scheint ein freundlicher Mittwoch ins Haus zu stehen, folgt man dem S&P-500-Future. Er deutet auf ein Plus zu Handelsbeginn von 0,5 Prozent hin. Für gute Stimmung sorgt der erste Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. Trump äußerte sich dabei, insbesondere was sein Wirtschaftsprogramm wie steigende Infrastrukturausgaben und sinkende Unternehmenssteuern angeht, zwar wieder einmal nur sehr vage, dafür fiel der Ton seiner Rede insgesamt überraschend versöhnlich aus. Daneben macht sich aber auch von anderer Seite kommend Konjunkturoptimismus breit. Von Auftritten diverser US-Notenbanker kommen nämlich verstärkt Signale, dass die nächste Zinserhöhung doch schon beim nächsten Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank im März anstehen könnte. An den Finanzmärkten wird dies mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die US-Notenbanker dürften diesen Schritt derweil nur dann erwägen, wenn sie die Konjunktur als hinreichend robust einschätzen - selbst mit Blick auf die von der Trumpschen Präsidentschaft weiter ausgehenden Risiken. Aktienseitig dürften Titel aus dem Finanzsektor mit zu den Favoriten gehören. Denn mit der Zinsspekulation ziehen am US-Anleihemarkt die Renditen an und am Devisenmarkt der Dollar. Ein höheres Zinsniveau verbessert die Gewinnperspektive der Banken und der Versicherer.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 55,0 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,0 Punkte zuvor: 56,0 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Mit kräftig steigenden Kursen reagieren Europas Börsen auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. Positiv kommt der staatsmännische Ton der Rede an. Anleihen werden dagegen verkauft, die Renditen ziehen also an. Trump versprach Millionen neuer Jobs, eine historische Steuerreform, die Mauer an der Grenze zu Mexiko und die Vernichtung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Wie diese Ziele erreicht werden sollen, ließ er aber erneut weitgehend offen. Dafür appellierte er an die patriotischen Gefühle der Amerikaner. Der Dollar reagiert auf die Rede von Trump mit Gewinnen auf breiter Front, weil die Wahrscheinlichkeit für eine US-Zinserhöhung im März an den Finanzmärkten zuletzt auf 80 Prozent deutlich gestiegen ist. Dafür sind auch Äußerungen aus Kreisen von US-Notenbankern mit verantwortlich. Unterstützung für die Aktienmärkte kommt auch aus China. Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet.E uropas Bankensektor steigt um 2,4 Prozent, der Rohstoffsektor um 1,7 Prozent. "Bankenaktien profitieren zum einen von steigenden Zinsen am langen Laufzeitenende in den USA und zum anderen von der weltweiten konjunkturellen Erholung", sagt ein Händler. Die Käufe im Rohstoffsektor dürften vor allem den robusten chinesischen Einkaufsmanager-Indizes geschuldet sein und der Erwartung umfangreicher Investitionen in die Infrastruktur der USA. Dass die Übernahme von Monsanto Bayer sehr viel Geld kostet ist schon länger bekannt. Deshalb wurde auch schon länger darauf gesetzt, dass Bayer die Beteiligung an Covestro verringert. Nun ist es passiert: Bayer hat 10,9 Prozent der Covestro-Aktien platziert und etwa 1,47 Milliarden Euro eingenommen. Die Aktie von Covestro verliert daraufhin 6,7 Prozent, für Bayer geht es um 2,4 Prozent nach oben. Rheinmetall hat im vergangenen Jahr dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz deutlich gesteigert. Die Aktie stellt mit einem Plus von 4,3 Prozent den Gewinner im MDAX.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.20 Uhr Di, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0529 -0,11% 1,0540 1,0616 +0,1% EUR/JPY 119,8586 +0,08% 119,7592 118,89 -2,5% EUR/CHF 1,0643 -0,04% 1,0648 1,0640 -0,6% EUR/GBP 0,8559 +0,32% 0,8532 1,1703 +0,4% USD/JPY 113,84 +0,21% 113,60 111,99 -2,6% GBP/USD 1,2303 -0,43% 1,2357 1,2424 -0,3%

Der Dollar legt mit der Zinsspekulation auf breiter Front zu. Das keine Zinsen abwerfende Gold leidet dagegen unter der Erwartung steigender Zinsen und auch unter dem teureren Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Laut Händlern stiegen die Kurse eher trotz und nicht wegen der viel beachteten Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. "Trumps Antrittsrede vor dem Kongress liefert kaum Details zur Steuerreform und zu den geplanten Infrastrukturausgaben", monierte Devisenstratege Peter Chia von UOB Group ernüchtert. Stattdessen richtete sich die Aufmerksamkeit auf die kurzfristige Zinspolitik der US-Notenbank. Marktteilnehmer interpretierten die verschiedenen Aussagen von Vertretern der US-Notenbank dahingehend, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März gestiegen ist, die Konjunktur mithin robust ist. Diese Haltung manifestierte sich in steigenden Dollarkursen. In China stützten überwiegend positiv ausgefallene Einkaufsmanagerindizes. Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage legten die Daten sowohl zu den Exporten, Neuaufträgen als auch der Produktion zu. In Tokio zählten Versicherungswerte zu den Profiteuren steigender Renditen am Rentenmarkt. Auch Exportwerte aus den Sektoren Elektronik und Automobilbau waren dank der Yen-Schwäche gesucht.

CREDIT

Die Prämien der Kreditversicherungen gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) kommen zur Wochenmitte etwas zurück. Die Unternehmensanleihen profitieren von einer überzeugenden Berichtssaison sowie minimalen Zinsen bei den europäischen Staatsanleihen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer platziert 10,9 Prozent an Covestro für knapp 1,5 Mrd Euro

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat 10,9 Prozent seines Anteils an der Kunststofftochter Covestro bei institutionellen Investoren platziert. Der Preis für die 22 Millionen Aktien liege bei je 66,50 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Den Zufluss von knapp 1,5 Milliarden Euro will Bayer zur Schuldentilgung nutzen.

Deutsche Börse startet neues Börsensegment Scale

Die Deutsche Börse hat ihr neues Börsensegment Scale für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) gestartet. Zu Handelsbeginn notierten 46 Aktien und Unternehmensanleihen in Scale, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Weitere Emittenten hätten die Aufnahme in das neue Segment schon beantragt und würden in den kommenden Tagen folgen.

Volkswagen erhält Genehmigung für Allianz mit Navistar

Volkswagen kann die Allianz mit dem amerikanischen Lastwagenhersteller Navistar wie geplant umsetzen. Der DAX-Konzern hat von den Behörden die Genehmigung für die Kooperation erhalten. "Volkswagen Truck & Bus erhält mit der strategischen Allianz Zugang zum wichtigen nordamerikanischen Markt", erklärte Nutzfahrzeug-Chef Andreas Renschler.

Biotest vertreibt ab April Octapharma-Hämophilie-Mittel in Deutschland

Das Pharmaunternehmen Biotest vertreibt ab April 2017 ein biotechnologisch hergestelltes Mittel zur Behandlung von Hämophilie ("Bluterkrankheit") des Konkurrenten Octapharma AG in Deutschland. Die Europäische Kommission hat das Medikament unter dem Namen Vihuma(R) zugelassen, wie die Biotest AG aus Dreieich mitteilte.

Constantin Medien verlängert Vertrag mit CEO Kogel bis Ende 2018

Der Aufsichtsrat der Constantin Medien AG hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Fred Kogel bis zum Jahresende 2018 verlängert. Fred Kogel ist seit 1. Oktober 2014 Mitglied des Vorstands und übernahm zum 1. Januar 2016 den Vorsitz.

Fintech Group vereinfacht Strukturen - Höhere Prognose möglich

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 01, 2017 07:20 ET (12:20 GMT)

Die Fintech Group will durch die Verschmelzung der fünf operativen Gesellschaften auf zwei deutliche Synergien heben und erwägt deswegen die Erhöhung der Jahresprognose. Der Online Broker Flatex und Vitrade sollen auf die Biw AG verschmolzen und zur Fintech Group Bank AG umfirmiert werden, teilte das Unternehmen mit. Die Marken Flatex und Vitrade sollen erhalten bleiben.

Foxconn will Toshibas Speicherchip-Geschäft kaufen

Der Apple-Zulieferer Foxconn will Toshibas Speicherchip-Geschäft kaufen. Foxconn-Chairman Terry Gou sagte, sein Unternehmen biete für das Geschäft mit Speicherchips, das Toshiba zum Verkauf gestellt hat, da sich die beiden Geschäfte gut ergänzen würden. Mögliche kartellrechtliche Probleme sieht er dabei nicht.

Hershey reduziert Belegschaft um 15 Prozent

Der US-Schokoladenhersteller Hershey Co. plant, 15 Prozent seiner weltweiten Belegschaft zu entlassen. Dies ist Teil der Bemühungen der neuen Führung, die Profitabilität in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen. Hershey erklärte, dass die Einsparung von 2.700 größtenteils Teilzeit-Arbeitsplätzen außerhalb der USA bis zum Jahresende 2019 zu einer operativen Gewinnmarge von etwa 23 Prozent führen werde.

Klöckner & Co schreibt wieder Gewinn und zahlt Dividende

Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn erzielt und das beste operative Ergebnis seit fünf Jahren verbucht. Die Aktionäre sollen eine Dividende 20 Cent je Aktie erhalten, teilte das Unternehmen mit. Im Vorjahr hatte das SDAX-Unternehmen die Ausschüttung ausgesetzt.

Nordex steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Nordex hat im vergangenen Jahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn dank guter Geschäfte in den USA deutlich gesteigert. Den zuletzt gesenkten Ausblick für das kommende Jahr, der zu einem Kurssturz der Aktie geführt hat, bekräftigte der Windanlagenhersteller. Die Erlöse steigerte das Unternehmen um 40 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro.

Stada treibt potenziellen Kaufpreis mit höherer Dividende

Der Arzneimittelhersteller Stada will trotz eines Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr die Dividende für seine Aktionäre anheben. Damit treibt der MDAX-Konzern indirekt den Preis für eine mögliche Übernahme in die Höhe: Der Finanzinvestor Advent hatte dem Unternehmen vergangene Woche eine Offerte von 58 Euro je Aktie in bar zuzüglich der Dividende für das Jahr 2016 unterbreitet.

Kräftiges Umsatzplus im Rüstungsbereich treibt Rheinmetall-Gewinn

Rheinmetall hat im vergangenen Jahr dank besserer Geschäfte in beiden Sparten den Umsatz recht deutlich gesteigert. Besonders starke Zuwächse verzeichnete das Unternehmen im Rüstungsgeschäft. Zudem verbesserte der Düsseldorfer Autozulieferer die Profitabilität in beiden Sparten.

Zalando will 2017 Wachstumstempo halten

Der Onlinehändler Zalando will im laufenden Jahr seinen Wachstumskurs fortsetzen und peilt erneut ein zweistelliges prozentuales Umsatzwachstum an. Im Einklang mit den mittelfristigen Wachstumszielen soll der Umsatz 2017 um 20 bis 25 Prozent steigen. Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse um 23 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro.

Eni verdient im 4. Quartal dank höherer Ölpreise deutlich mehr

Der italienische Energiekonzern Eni hat im Schlussquartal deutlich mehr verdient und dabei von den höheren Ölpreisen profitiert. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 12 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Beim Nettoergebnis erreichte die Eni Spa 340 Millionen Euro.

Suez hat Interesse an Wassergeschäft von General Electric

Suez hat Interesse an der Wassersparte von General Electric, die der US-Konzern zum Verkauf gestellt hat. Suez-CEO Jean-Louis Chaussade sagte bei Vorlage der Geschäftszahlen für das vergangene Jahr, dass ein Kauf des Geschäfts von GE gut in die Strategie des französischen Wasserversorgers passen würde.

Salesforce gibt schwachen Umsatzausblick

Salesforce hat im ersten Geschäftsquartal zwar einen Umsatzsprung erzielt, mit seinem Ausblick aber die Investoren enttäuscht. Die Aktie des SAP-Rivalen verlor im nachbörslichen US-Handel rund 3 Prozent an Wert. Für das laufende zweite Quartal sieht das Unternehmen ein Wachstum der künftigen Erlöse von 22 bis 23 Prozent.

