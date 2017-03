Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesländer melden höheren Preisdruck

Spürbare Preissteigerungen für Lebensmittel, Verkehr und Kraftstoffe sorgen für einen höheren Preisdruck in Deutschland. In fast allen Bundesländern, für die Daten vorliegen, liegt die jährliche Inflationsrate jetzt bei über 2 Prozent, zum Teil sogar deutlich. Nur Brandenburg meldete eine Rate von genau 2 Prozent. Für Gesamtdeutschland sagen Volkswirte einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat voraus. Die jährliche Inflationsrate sollte demnach 2,1 Prozent betragen.

Zahl der Arbeitslosen geht im Februar zurück

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland im Februar stärker gesunken als erwartet. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, hat sich die Arbeitslosenzahl um 15.000 Personen verringert. Damit sind nun 2,762 Millionen Menschen ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,3 Prozent. Im Januar war die Zahl der Arbeitslosen noch jahreszeitlich bedingt um 209.000 auf 2,777 Millionen gestiegen.

Deutsche Industrie befindet sich im Höhenflug

Die deutsche Industrie hat im Februar die stärkste Dynamik seit fast sechs Jahren gezeigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 56,8 Punkte von 56,4 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Mai 2011. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 57,0 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Industrie in der Eurozone setzt Aufschwung fort

Der Aufschwung des Eurozone-Industriesektors hat im Februar weiter an Dynamik gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 55,4 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 55,5 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im Januar hatte der Index bei 55,2 Punkten gelegen.

EZB teilt bei Dollar-Tender 490 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 490 Millionen Dollar an zwei Banken zugeteilt. Bei dem vorherigen Dollar-Tender hatten drei Banken eine Summe von insgesamt 930 Millionen nachgefragt und erhalten.

Osthandel deutlich belebt - Russland stabilisiert sich

Eine ungebrochen starke Nachfrage aus Südosteuropa und ein sich stabilisierendes Russlandgeschäft haben dem deutschen Export in diese Region eine Trendwende beschert. Erstmals seit vier Jahren seien die deutschen Ausfuhren nach Osteuropa wieder deutlich stärker angestiegen als der deutsche Export insgesamt, meldete der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft am Mittwoch.

DIW: Deutschen ist vieles wichtiger als wirtschaftliche Ziele

Den Deutschen ist in der gegenwärtigen Situation laut einer Umfrage vieles wichtiger als rein wirtschaftliche Ziele. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erklärte, kamen an erster Stelle für die Wahlberechtigten in Deutschland im Januar 2017 der Erhalt der Demokratie, eine Verbesserung der Pflege und die Bekämpfung von Kriminalität.

Neuwagenzulassungen in Frankreich gehen im Februar zurück

Der Automobilmarkt in Frankreich ist im Februar leicht geschrumpft, nachdem die Neuwagenzulassungen im vergangenen Jahr beflügelt von der wirtschaftlichen Erholung auf ein Fünfjahreshoch gestiegen waren. Die Erstzulassungen, ein Indikator für die Neuwagenverkäufe, gingen um 2,9 Prozent auf 161.886 Fahrzeuge zurück, wie der französische Herstellerverband CCFA mitteilte.

Schäuble will weiter konsequente Regulierung der Finanzmärkte

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat eine lückenlose Regulierung der Finanzmärkte angemahnt und ist so US-Forderungen nach laxeren Bestimmungen entgegengetreten. "Eine globale Krise, wie wir sie 2008/09 erleben mussten, darf sich nicht wiederholen", schrieb Schäuble in einem Namensartikel für die kommende Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit.

Bundesregierung will Yücel auf freiem Fuß sehen

Die Bundesregierung fordert weiterhin die Freilassung des in der Türkei festgesetzten Welt-Korrespondenten Deniz Yücel. Man halte es für eine "unverständliche Entscheidung", dass gegen Yücel Untersuchungshaft verhängt worden sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Yücel habe sich aus freien Stücken gestellt und deshalb sei es "unverhältnismäßig", dass er in Haft genommen worden sei. Die Bundesregierung erwarte, dass Yücel auf freien Fuß gesetzt werde.

SPD überholt in Umfrage wieder die Union

Die SPD setzt ihren Höhenflug in den Umfragen wieder fort. Wäre am Sonntag Bundestagswahl käme die SPD auf 32 Prozent und damit zwei Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die Union verliert nach der Umfrage einen Punkt auf 30,5 Prozent, die Linke 1,5 Punkte auf 8 Prozent, und Grüne (6,5 Prozent) und AfD (11 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Zweiter Gewinner ist die FDP, die im Vergleich zur Vorwoche eineinhalb Prozentpunkte auf 7 Prozent zulegt.

Schulz: SPD ist "Bollwerk gegen Abschottung"

In seiner Rede zum Politischen Aschermittwoch hat sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz klar gegen nationalistische Bestrebungen in Europa positioniert. Die Sozialdemokraten seien "seit mehr als 150 Jahren ein Bollwerk gegen Ausgrenzung, gegen Abschottung und gegen den Ultranationalismus", sagte Schulz am Mittwoch im bayerischen Vilshofen. "Darauf sind wir stolz."

Schulz verteidigt Vorschläge zur Agenda 2010 gegen Kritik aus der Wirtschaft

Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Korrekturvorschläge zur Agenda 2010 gegen Kritik aus der Wirtschaft verteidigt. "Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands steht nicht auf dem Spiel, wenn man ein Jahr länger Arbeitslosengeld I zahlt, weil man weiter qualifiziert", sagte der künftige SPD-Chef beim Politischen Aschermittwoch seiner Partei im bayerischen Vilshofen.

CSU greift SPD-Kanzlerkandidat Schulz auf Aschermittwoch scharf an

Die CSU hat auf ihrem politischen Aschermittwoch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz scharf angegriffen. "Wer Martin Schulz wählt, der holt die Türkei in die Europäische Union - und das ist falsch", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende und Fraktionschef der Konservativen im europäischen Parlament, Manfred Weber, in seiner Rede am Mittwoch in Passau.

EU plant Sondergipfel nach Brexit-Erklärung vorerst für 6. April

Die EU plant ihren Brexit-Sondergipfel nach der offiziellen Austrittserklärung Großbritanniens vorerst für den 6. April. Bei dem Treffen würden die Staats- und Regierungschefs die Leitlinien für die Austrittsverhandlungen festlegen, hieß es am Mittwoch aus EU-Kreisen in Brüssel. Die 27 verbleibenden EU-Staaten seien gebeten worden, diesen Termin freizuhalten, sagte ein EU-Vertreter. Komme der britische Austrittsantrag aber erst Ende März, sei es unmöglich, den Sondergipfel bereits am 6. April abzuhalten.

Fillon soll in Affäre formell beschuldigt werden und hält an Kandidatur fest

Der durch eine Scheinbeschäftigungsaffäre belastete französische Präsidentschaftskandidat François Fillon soll formell beschuldigt werden, hält aber an seiner Kandidatur fest. Die zuständigen Untersuchungsrichter hätten ihn für den 15. März vorgeladen und er werde dem Folge leisten, kündigte der konservative Politiker am Mittwoch in Paris an. Fillon sprach von einem Versuch, ihn politisch zu "ermorden".

Extremistische Uiguren drohen China im Namen der IS-Miliz mit Massakern

Extremisten der Minderheit der Uiguren haben China im Namen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit Massakern und "Strömen von Blut" gedroht. Ein im Internet aufgetauchtes halbstündiges Video wurde von Experten am Mittwoch als echt eingestuft. Es enthält demnach die ersten direkten Drohungen des IS gegen China.

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb 55,0

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb PROG: 53,4

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan bei 53,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 52,2 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROG: 52,3

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 53,6

Portugal BIP 4Q +0,6% gg Vq, +2,0% gg Vj (2. Veröffentlichung)

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb 54,6

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb PROG: 56,0

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Jan war 55,7

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Jan +4,8 Mrd GBP (Dez: +4,7 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Jan +3,4 Mrd GBP (Dez: +3,7 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Jan 69.928 (Dez: 68.266)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Jan +1,4 Mrd GBP (Dez: +1,0 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Jan PROG: +1,4 Mrd GBP

GB/Nationwide Hauspreisindex Feb +0,6% gg Vm; +4,5% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,3% gg Vm: +4,1% gg Vj

Schweiz Feb Einkaufsmanagerindex 57,8

Schweiz Feb Einkaufsmanagerindex PROGNOSE: 54,8

Schweiz Jan Einkaufsmanagerindex war 54,6

US/MBA Market Index Woche per 24. Feb +5,8% auf 392,9 (Vorwoche: 371,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 24. Feb +6,5% auf 231 (Vorwoche: 216,9)

US/MBA Refinance Index Woche per 24. Feb +5,1% auf 1.290,8 (Vorwoche: 1.227,6)

March 01, 2017 07:30 ET (12:30 GMT)

