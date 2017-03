Im Mittagshandel wird der Euro bei 1,0535 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend hatte der Kurs noch zeitweise über der Marke von 1,06 Dollar gelegen. Zum Franken zeigt sich der Euro im Verlauf des Vormittags dagegen stabil. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittwoch zur Mittagszeit 1,0641 CHF und damit genau so viel wie noch ...

