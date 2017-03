FMW-Redaktion

In seiner Rede vor dem US-Kongress hat Donald Trump es eher indirekt formuliert, aber vermutlich kommt sie doch: die Importsteuer für ausländische Waren, die in die USA importiert werden. Ein großer Befürworter einer solchen Importsteuer ist auch der einflussreiche Sprecher der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Paul Ryan - mithin sind also die Chancen auf Realisierung groß.

Paul Ryan Foto: U.S. Congress

Nun sagt Moody's: wenn diese Steuer kommt, werden viele Länder pleite gehen. Der Grund: allgemein geht man davon aus, dass diese Importsteuer den Dollar um ca. 25% aufwerten ließe. Der Grund: während amerikanische Exporteure belohnt werden, müssten amerikanische Firmen, die importieren, diese Steuern bezahlen (vermutlich 20%) - womit sich also die Nachfrage nach Dollars massiv und schlagartig erhöhen würde.

Und das macht vor allem jene Länder stark verwundbar, die einen hohen Grad an Dollar-Verschuldung haben (weil die Verschuldung in Dollar aufgrund der Dollar-Niedrigzinsen für diese Länder deutlich günstiger ist als in der jeweiligen Landeswährung): wertet der Dollar auf, werden die Schulden immer drückender, werden also viele Länder ihre in US-Dollar begebenen Anleihen nicht mehr bedienen können. Besonders betroffen - weil hohe Dollar-Verschuldung im Verhältnis ...

