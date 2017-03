US-Präsident Trump hat sich neue Attacken gegen den freien Welthandel verkniffen. Die Sorgen in der deutschen Wirtschaft aber bleiben groß. Wirtschaftsministerin Zypries appelliert nun an Trumps neuen Handelsminister.

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) wirbt beim neuen US-Handelsminister Wilbur Ross für eine enge deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. "Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, Handelshemmnisse im transatlantischen Handel abzubauen und uns in geeigneter Form auf Standards und Normen in der Weltwirtschaft zu einigen", schrieb Zypries jetzt in einem Brief an den vom US-Präsidenten Donald Trump nominierten Ross, der zuvor vom US-Kongress mit großer Mehrheit von 72:27 Stimmen bestätigt worden war. Auch Demokraten stimmten für den Republikaner.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch, sie wolle mit Ross telefonieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...