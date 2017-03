Die Nachrichtenkette beim australischen Lithiumentwickler Lithium Australia NL (ASX: LIT; WKN: A14XX2; ISIN: AU000000LIT3) reißt nicht ab. Und wieder hat sich das Management entschlossen, seine Beteiligungen aufzustocken. Wie am 1.3.2017 von Unternehmensseite berichtet wird, wurde eine verbindliche Willenserklärung mit Tin International, einer Tochter der Deutschen Rohstoff AG (WKN: A0XYG7; ISIN: DE000A0XYG76), geschlossen, einen Joint Venture Vertrag zu erstellen. Dieses Joint Venture betrifft ein Projekt in Sadisdorf, Sachsen, bei dem sich Lithium Australia an die dafür zu errichtende Gesellschaft mit 15% beteiligen soll. Im Gegenzug hat Lithium Australia die Verpflichtung, bis Ende 2017 einen Betrag von € 750.000 in die Exploration der Liegenschaft zu investieren. Abb 1: Projektlage in Sadisdorf/Sachsen, Quelle: Lithium Australia Alternativ kann Lithium Australia diesen Betrag auch in bar zahlen. Weitere € 1,25 Mio. wären im Vertrag für den Erwerb von bis zu...

