Von Hans Bentzien

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Februar etwas deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessenen Lebenshaltungskosten mit einer Jahresrate von 2,2 (Januar: 1,9) Prozent. Das ist der höchste Wert seit August 2012. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 2,1 Prozent prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat ergab sich ein Anstieg von 0,7 Prozent. Erwartet worden war ein Plus von 0,6 Prozent.

Der nationale Verbraucherpreisindex stieg ebenfalls mit einer Jahresrate von 2,2 (1,9) Prozent, während Volkswirte 2,1 Prozent Inflation prognostiziert hatten. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich der Index um 0,6 Prozent. Das entsprach genau der Prognose.

Der höhere Preisdruck war nach Angaben von Destatis breit angelegt. So stiegen die Warenpreise mit einer Jahresrate von 3,2 (2,7) Prozent, wobei sich Energie um 7,2 (5,9) Prozent verteuerte und Nahrungsmittel 4,4 (3,2) Prozent mehr als im Vorjahresmonat kosteten. Die Jahresteuerung bei Dienstleistungen nahm auf 1,3 (1,2) Prozent zu, während die von Wohungsmieten bei 1,6 (1,6) Prozent blieb.

Endgültige Verbraucherpreisdaten für Februar veröffentlicht Destatis am 14. März.

