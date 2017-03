In Deutschland erfüllen immer mehr Autos die strengere Abgasnorm Euro 6. Doch Wagen mit Hybrid- oder Elektroantrieb sind nach wie vor selten auf deutschen Straßen.

Während die Debatte über Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in vielen Städten weiterläuft, hat die Zahl umweltfreundlicherer Autos in Deutschland zuletzt stark zugenommen. Mit 6,1 Millionen Stück habe es zum 1. Januar 2017 fast doppelt so viele Autos wie im Vorjahr gegeben, die die aktuelle Abgasnorm Euro 6 erfüllen, teilte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) am Mittwoch mit. ...

