Köln (ots) - "Liebst du mich noch, wenn ich alt bin?", fragen sich viele Paare, wenn sie das erste Mal über das gemeinsame Älterwerden nachdenken. In "The Story of my Life" wollen Boris & Lilly Becker, Guido Maria Kretschmer & Frank Mutters, Fabian Hambüchen & Marcia Ev, Nathalie Volk & Frank Otto, Rebecca Mir & Massimo Sinató sowie Thomas Heinze & Jackie Brown der Antwort ein Stück näher kommen - und altern dazu durch aufwendige Special-Make-ups um 20, 40 oder sogar 60 Jahre. Im Gespräch mit Gastgeberin Désirée Nosbusch wagen sich die verliebten Promi-Paare in der neuen VOX-Talkshow ab dem 11.04. dienstags um 20:15 Uhr auf ihre ganz persönliche und emotionale Zeitreise. Auf eine musikalische Reise nimmt dann im Anschluss Gregor Meyle die VOX-Zuschauer mit: In neuen Folgen "Meylensteine" erfährt der Sänger und Songwriter um 21:20 Uhr in seinem VW-Bus deutsche Musikgeschichte und trifft auf Helene Fischer, Howard Carpendale, "Alphaville"-Frontmann Marian Gold, die "Sportfreunde Stiller" und "Mia." mit Sängerin Mietze Katz, mit denen er sich an Schlüsselorte ihrer Karriere begibt und ihre Hits feiert. Musikalische One-Night-Stands trifft Daniel Wirtz dann um 22:20 Uhr in neuen Folgen "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" - mit seinen Überraschungsgästen, "BAP"-Frontmann Wolfgang Niedecken, "Glasperlenspiel", Henning Wehland, Max Mutzke, "Fury in the Slaughterhouse"-Sänger Kai Wingenfelder und Ella Endlich muss der Alternative-Rocker in nur einer Nacht den Song eines fremden Interpreten neu interpretieren.



"The Story of my Life" (ab 11.04. dienstags um 20:15 Uhr):



Was geschieht, wenn das Versprechen "Mit dir möchte ich alt werden" innerhalb kürzester Zeit Wirklichkeit wird und sich ein verliebtes Paar plötzlich um Jahrzehnte gealtert im Studio gegenübersitzt? In der neuen VOX-Talkshow "The Story of my Life" mit Gastgeberin Désirée Nosbusch stellen sich folgende sechs Promi-Paare diesem spannenden Experiment: Guido Maria Kretschmer & Frank Mutters, Boris & Lilly Becker, Fabian Hambüchen & Marcia Ev, Nathalie Volk & Frank Otto, Rebecca Mir & Massimo Sinató sowie Thomas Heinze & Jackie Brown. In jeder Folge lassen versierte Maskenbildner eines der Paare in zwei Schritten optisch um Jahrzehnte altern. Wie ist es, dem geliebten Partner plötzlich um Jahrzehnte gealtert gegenüberzusitzen? Was geht in den Promis vor und welche ungeahnten Gefühle löst es aus, wenn man unvermittelt in sein Zukunfts-Gesicht blickt? Neben den unterschiedlichen, emotionalen und berührenden Reaktionen ist im Laufe der plötzlichen Alterungsstufen auch Zeit für substanzielle Fragen. Denn im Gespräch mit Désirée Nosbusch gilt herauszufinden: Haben die beiden Liebenden nun - angesichts ihres Alters - einen anderen Blick auf ihre kommende Zeit? Wie und wer werden sie wohl sein und was ist ihnen wirklich wichtig, wenn sie jetzt an später denken?



"Meylensteine" (ab 11.04. dienstags um 21:20 Uhr):



In seinem VW-Bus erfährt Gregor Meyle in "Meylensteine" wieder deutsche Musikgeschichte. In der zweiten Staffel der Musik-Doku trifft er dabei u.a. auf Helene Fischer, Howard Carpendale, "Alphaville"-Frontmann Marian Gold, die "Sportfreunde Stiller" und "Mia." mit Sängerin Mietze Katz. Der Sänger und Songwriter macht sich auf den Weg zu den Künstlern. Zusammen mit Gregor Meyle begeben sie sich an Schlüsselorte ihrer Karriere und sprechen dort mit ihm über ihr Leben und ihre Musik. Doch wenn Musiker zusammentreffen, wird natürlich nicht nur gesprochen. Beim gemeinsamen Musizieren lassen sie auch die größten Hits der Künstler nochmal aufleben und sorgen damit für Gänsehautmomente auf beiden Seiten. Und natürlich bringt Gregor auch jedem Künstler ein musikalisches Gastgeschenk mit.



"One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" (ab 11.04. dienstags um 22:20 Uhr):



In der Musik-Doku "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" verbringen Daniel Wirtz und ein ihm vorab nicht genannter Gast eine musikalische Nacht miteinander. Den Alternative-Rocker überraschen in den neuen Folgen "BAP"-Frontmann Wolfgang Niedecken, "Glasperlenspiel", Henning Wehland, Max Mutzke, "Fury in the Slaughterhouse"-Sänger Kai Wingenfelder und Ella Endlich. Vor ihrem Besuch gibt es von den Blind-Dates nur einen einzigen Hinweis in einem Päckchen. Doch errät Daniel Wirtz alleine durch ein Pferdeplakat, einem Megafon oder einer alten Videokassette, welcher Gast ihn dieses Mal erwartet? Im "Wirtz-Haus" trifft der Sänger jede Woche auf einen der Musiker. Sie bringen ihm drei ihrer Lieblingssongs mit, die sie bewegt, im Leben begleitet und inspiriert haben - in intimer Atmosphäre erzählen sie, warum sie diese drei Songs fremder Interpreten ausgewählt haben, wieso sie ihnen diese so viel bedeuten, und lassen sich durch mitgebrachte Fotos und Schallplatten aus der Entstehungszeit der Titel für ihren "One Night Song" inspirieren. Denn ihr Ziel lautet: In nur einer Nacht wollen sie einen Hit gemeinsam vollkommen neu interpretieren. Denn schon am nächsten Tag präsentieren sie ihn in ihrer ganz eigenen Interpretation vor Fans und Musik-Liebhabern. Gemeinsam jammen sich Daniel Wirtz und sein Gast durch die Nacht. Wird ihnen trotz Zeitdruck ein überzeugender Auftritt gelingen?



VOX zeigt den Start der neuen Talkshow "The Story of my Life" sowie neue Folgen von "Meylensteine" und "One Night Song - Blind Date im Wirtz-Haus" ab dem 11. April immer dienstags um 20:15 Uhr.



Weitere Informationen zu den Formaten mit Interviews und Biografien der Teilnehmer finden Sie in den ausführlichen Pressemappen im VOX-Pressezentrum unter https://kommunikation.vox.de/ de/b2b/programm/pressemappen_.cfm?Navigation=1.



