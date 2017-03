Bad Marienberg - Im Februar hat sich Kraftstoff gegenüber Januar in Deutschland zwar nicht nennenswert verteuert, so der Verbraucherinformationsdienst clever-tanken.de in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Von Dieselpreisen unter einem Euro und Benzinpreisen unter 1,20 Euro wie vor gut einem Jahr können Autofahrer derzeit nur träumen.

Den vollständigen Artikel lesen ...