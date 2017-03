Griechenland kommt nach Ansicht der restlichen EU-Staaten nicht mit seinen Reformen hinterher. Dennoch wird seit der Finanzkrise gespart, was das Zeug hält. Zu spüren bekommen das hauptsächlich Privatangestellte, die vorher schon wenig hatten. Am Dienstag wurden in Athen neue Kontrollen zur Überwachung des griechischen Reformprogramms eingeführt. Zugleich wurde ...

