Wie nimmt ein US-Polizist den Arbeitsalltag der deutschen Polizei wahr? Was erlebt er auf Streife in Hamburg-Harburg? Die "ZDF.reportage" begleitet am Sonntag, 5. März 2017, 18.00 Uhr, den "Austauschcop". US-Polizei-Sergeant Ryan Herring ist eine Woche lang zu Besuch auf der Hamburger Wache von Polizeikommissar Sajoscha Boss. Ihn interessiert dabei besonders, wie seine deutschen Polizei-Kollegen im Kontakt mit den Bürgern gesehen werden. Wie gefährlich ist für deutsche Polizisten der Dienst auf der Straße angesichts des immer häufiger fehlenden Respekts in der Bevölkerung und tätlicher Übergriffe, die keine Ausnahme mehr sind?



Autodiebstahl, häusliche Gewalt, Drogenkriminalität sind Fälle, mit denen sich deutsche wie amerikanische Polizisten befassen müssen. US-Polizist Ryan Herring erlebt, wie sich der Polizeialltag in Deutschland gestaltet und mit welchen Fällen deutsche Polizisten konfrontiert sind.



Im Sommer 2016 war der Hamburger Polizist Sajoscha Boss in Austin, Texas, und fuhr eine Woche lang mit seinem US-Kollegen auf Streife. Er war bei Diebstahl- und Drogeneinsätzen dabei, erlebte einen Einsatz gegen die brutale Gang-Kriminalität in den USA und war beeindruckt von der Ausrüstung seiner amerikanischen Kollegen. Die "ZDF.reportage" hat den amerikanischen Polizisten und seinen deutschen Kollegen bei ihrer Arbeit begleitet und gibt einen Einblick in die Erlebnisse, die die beiden Polizisten während ihres Austauschs machten.



Bereits am 12. Februar 2017 erkundete die "ZDF.reportage" den "Stress auf Streife - Wenn Polizisten zur Zielscheibe werden". Auch "Der Austauschcop" bietet vor der aktuellen Debatte um Übergriffe auf Polizisten einen profunden Einblick in die Alltagswirklichkeit.



