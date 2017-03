Jetzt können Sie Ihr Skisprungtalent testen!

Wien (APA-ots) - Am Wochenende kämpfte unser ÖSV-Skispringer Team in Lahti bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft um Edelmetall. Stefan Kraft triumphierte mit einer sensationellen Leistung und wurde am Samstag zum Skisprung-Weltmeister gekürt. Die erste ÖSV-Medaille in Lahti war somit gleich aus Gold. Das österreichische Mixed-Team, in der Besetzung Iraschko-Stolz, Seifriedsberger, Hayböck und Kraft, konnte am Sonntag die Silbermedaille im Skispringen von der Normalschanze holen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank gratulieren dem ÖSV-Team und halten weiterhin die Daumen für ihre Skispringer-Stars.

Fliegen Sie zum Sieg

Doch nicht nur die Profisportler können über Höchstweiten jubeln. Mit dem Skisprung-Spiel der Volksbank kann das jetzt jeder, bequem am Desktop oder Smartphone, ausprobieren.

So einfach geht's:

* Einfach einen Athleten der ÖSV-Skisprung Nationalmannschaft auswählen und losfliegen.

* Mindestweite von 120 Metern überspringen. * Qualifikation für die Teilnahme am Gewinnspiel: gemeinsam mit

einem ÖSV-Skispringer im Windobona Indoor Skydiving Wien selbst fliegen lernen.

Begleitet werden Sie von den Kommentaren der Skisprunglegende Andreas Goldberger.

Hier gehts zum Spiel: [https://www.volksbank.at/skispringen] (https://www.volksbank.at/skispringen) oder besuchen und liken Sie die Volksbank auf Facebook: [https://www.facebook.com/volksbank] (https://www.facebook.com/volksbank)

