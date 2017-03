BERLIN (Dow Jones)--Flüchtlingsfragen stehen im Mittelpunkt einer zweitägigen Reise von Kanzlerin Angela Merkel nach Nordafrika. In Ägypten, der ersten Station der Kanzlerin, wird Merkel unter anderem mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zusammentreffen. Schwerpunkte des Gesprächs sind die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen, regionale Fragen im Zusammenhang mit der Lage in Afrika sowie die Migrationspolitik. Auch die Lage in Libyen wird thematisiert.

Merkel und al-Sisi werden mit deutschen Wirtschaftsvertretern zusammentreffen. Die Kanzlerin selbst wird auf ihrer Reise von einer kleinen Wirtschaftsdelegation begleitet. Abschlüsse seien nicht zu erwarten, hieß es in Regierungskreisen.

Zum Abschluss wird Merkel am Freitag in Tunis mit Regierungsvertretern zusammentreffen. Themen sind auch hier die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen, die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen sowie Migrationsfragen. Auch in Tunesien ist ein Zusammentreffen mit Wirtschaftsvertretern geplant.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2017 08:34 ET (13:34 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.