- Mehr als 10,000 Fachleute auf World Cities Expo 2017 erwartet; Messe wird von der Großgemeinde Istanbul organisiert und findet vom 15.-18. Mai im Haliç Congress Center in Istanbul statt



- Immer mehr Städte entwickeln sich zu "Smart Citys"; World Cities Expo Istanbul bringt wegbereitende Ideen und Experten dieses Wandels in Istanbul zusammen



- Offizielle Präsentation der Messe heute vor internationalem Publikum beim Mobile World Congress in Barcelona, Partnerstadt von Istanbul und internationales Paradebeispiel einer Smart City



Die World Cities Expo (http://www.worldcitiesexpo.com/index_en.html) ist auf dem besten Weg, den internationalen Maßstab für Smart Citys zu setzen. Die Messe wird von der Großgemeinde Istanbul organisiert und wurde heute vor internationalem Publikum beim Mobile World Congress präsentiert.



Bei der World Cities Expo Istanbul geht es um Fragen in Zusammenhang mit Unternehmertum und wirtschaftlicher Entwicklung, Innovation und Technologie, Big Data und Stadtmanagement sowie Energie, Verkehrswesen und der klugen Gesellschaft im Kontext der Smart City. Die Großveranstaltung dient als Plattform für Erfahrungsaustausch. In einem Ausstellungsbereich kommen Unternehmen zusammen, die am intelligenten Wandel beteiligt sind. Meinungsbildner und Vordenker treffen sich auf Visionsforen, und außerdem gibt es effektive, synergieorientierte Business- und Network-Meetings.



Der Generalsekretär der Großgemeinde Istanbul, Dr. Hayri Baracli, unterstrich die Bedeutung der World Cities Expo Istanbul: "Die Technologie hält immer stärker Einzug und bietet Chancen zur Lösung von Großstadtproblemen. Man geht heute davon aus, dass globale Städte bis 2021 1,5 Billionen US-Dollar an Mitteln dafür vorsehen. Bis 2050 sollen Smart Citys Kosteneinsparungen von 22 Billionen US-Dollar ermöglichen durch Initiativen wie öffentliche Verkehrssysteme und energiesparendes Bauen."



Bei der Auftaktveranstaltung werden mehr als 100 globale und lokale Unternehmen und um die 10 nationalen Pavillons erwartet. Die World Cities Expo Istanbul wird laut Prognose um die 3,000 Geschäftsleute und mehr als 300 internationale und nationale Pressevertreter sowie über 10,000 Fachleute anlocken.



Zu den Teilnehmern der World Cities Expo Istanbul zählen unter anderem internationale und lokale öffentliche Institutionen und Organisationen, führende Unternehmen im Bereich Stadttechnik, nationale Pavillons, nichtstaatliche Organisationen innerhalb der Branche, Anbieter von Smart-Home-Plattformen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitsdienstleister, Versicherungsunternehmen, Fachzeitschriften und Medienorganisationen, Kommunen, Bürgermeister sowie Führungskräfte, Technoparks, Kommunalverwalter, Mobilnetzbetreiber, Ministerien für Stadttechnik, Ministerien für Umwelt und Urbanisierung sowie Technologieanbieter.



