Die erfolgreichsten Vermögensverwalter in Nahaufnahme: Wer sie sind, welche Strategien sie haben - und wem sie sich geschlagen geben.

Die ganze Welt hatte der Bundesnachrichtendienst von Pullach aus im Blick. Datenspionage und Risikoeinschätzung - das hat in dem idyllischen Städtchen südlich von München Tradition. Und die wird hier auch nach dem Teilumzug des BNDs nach Berlin weitergeführt.

Ein paar Hundert Meter vom hinter hohen Mauern und Natodraht verborgenen BND-Gelände entfernt saugen die Rechner von DJE Kapital auf, was der globale Kapitalmarkt an Daten liefert. In einer sanierten Altbauvilla in Nachbarschaft zum Ausflugslokal Isarfräulein laufen Millionen Signale zusammen. IT-Experten haben drei Jahre getüftelt, bis ein Programm die Analysen vollautomatisch aktualisiert. Das System sortiert die Informationsflut von den weltweiten Börsen, Statistikämtern, Notenbanken, Wirtschafts- und Wissenschaftsinstituten und macht aus ihnen Kurven, Tortengrafiken und Tabellen. Sie sind das Werkzeug, um 10,8 Milliarden Euro Vermögen von Anlegern zu vermehren. Als Frühwarnsystem und Ideenlieferant dienen sie den Investmentprofis bei DJE Kapital. Erkennen sie Ungleichgewichte an den Märkten, nutzen sie die, um Aktien oder Anleihen günstig zu kaufen und teurer zu verkaufen - das macht jenseits aller Daten den Anlageerfolg aus. Die verbliebenen Spione nebenan könnten glatt neidisch werden.

Angefangen hatte alles mit Berechnungen zu Geldmenge, Zins und Inflation des heute 74-jährigen, promovierten Wirtschaftswissenschaftlers und DJE-Gründers Jens Ehrhardt. Mit dem viel größeren digitalen Datenschatz hat jetzt sein 41-jähriger Sohn Jan das Anlegergeld in drei Jahren noch besser durch die Märkte gelotst als der Vater. Mit einer Strategie, die weltweit auf Dividenden und Zinsen setzt, erzielte er 30,3 Prozent plus, ohne hohe Risiken einzugehen.

Im Vermögensverwalter-Ranking der WirtschaftsWoche und des Fonds-Analysehauses MMD aus Arnsberg ist das die beste Leistung in der Depotkategorie "Ausgewogen". MMD-Chef Klaus-Dieter Erdmann und Analyst Nicolai Bräutigam haben mehr als 1300 Portfolios ausgewertet, die mit Kundengeld von rund 400 Banken und Vermögensverwaltern gelenkt werden. Das Rennen läuft in drei Kategorien: Für den renditehungrigen Anleger sind die Portfolios "Offensiv & Flexibel" geeignet, bei denen die Fondsmanager zeitweise komplett in Aktien investieren können. In der Kategorie "Ausgewogen" treten die Portfolios gegeneinander an, die zu maximal 60 Prozent aus Aktien bestehen sollen und bei denen die Vermögensverwalter den Rest mit Zinspapieren auffüllen. Die schwanken üblicherweise weniger stark als Aktien. "Defensiv" sind Portfolios mit maximal 40 Prozent Aktienanteil, wobei die Verwalter bei den derzeit niedrigen Erträgen mit Anleihen vor der Herausforderung stehen, überhaupt noch Rendite zu erzielen.

Gemessen wurden der Wertzuwachs innerhalb von drei Jahren sowie das Risiko, dem Anleger ausgesetzt waren. MMD hat die Kursschwankungen jedes Portfolios (Volatilität) analysiert und die zwischenzeitlichen maximalen Verluste. Zusätzlich hat MMD den Vermögensverwalter ermittelt, bei dem Anleger in den vergangenen fünf Jahren die beste Rendite erzielt hätten - ohne auf die Risiken zu schauen. Die Verwalter im Ranking haben eine Lizenz, um einzelne Depots speziell nach Kundenwünschen zu verwalten, arbeiten aber auch mit Fonds, in die jeder Anleger kleine Beträge einzahlen kann.

Zurück nach Pullach: Es ist ein sonniger Nachmittag Anfang Februar. Durch die Fenster des Konferenzraums blickt Jan Ehrhardt auf Tennisplätze des lokalen Clubs. Seit er Kind war, habe er dort nicht mehr gespielt, sagt Ehrhardt junior. Skifahren am Wochenende? Ebenfalls Fehlanzeige. Er kommt Mitte Februar zum ersten Mal in der Saison auf die Bretter. Freie Zeit verbringt er mit seiner Familie. Schwer beeindruckt hat den Vater, wie angstfrei sich sein vierjähriger Sohn beim Ausflug in eine Kletterhalle an den Wänden hochzieht. Die Zeit der Unbekümmertheit ist für Jan Ehrhardt vorbei, seit er bei DJE Kapital mitverantwortlich ist für das Milliardenvermögen.

Wenn ein riesiges, in der Wand eingelassenes Display leuchtet, hält Ehrhardt nichts auf dem Konferenzsessel. Er springt immer wieder auf, deutet auf die Entwicklung der Immobilienpreise in China, die Bewertung von US-Aktien, Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe, koreanische Exporte, die Preisentwicklung von Kupfer und die Zahlen zum Konsum an Flughäfen.

Anleihen statt Aktien kaufen

Die Daten bewahrten ihn Anfang 2016 vor Fehlern. "Am ersten Arbeitstag kam ich gut gelaunt ins Büro, sah dann aber, dass der chinesische Aktienindex sieben und der Dax vier Prozent im Minus lagen. Bis Ende Januar verlor China 20 Prozent", erinnert sich Ehrhardt. Kunden wurden ängstlich, riefen ihn an, es herrschte Untergangsstimmung. "Ein Blick auf unsere Daten zeigte aber, dass die Immobilienpreise in den 70 größten Städten Chinas sogar gestiegen waren. Wenig deutete auf einen Crash hin." Die Urheber der Chinagerüchte am Kapitalmarkt hatte man in Pullach schnell ausgemacht: "Hedgefonds haben die Risiken überzeichnet, weil sie von den fallenden Kursen profitieren konnten." Ehrhardt blieb bei seinem Kurs, kaufte manche dividendenstarke Aktie und einige Anleihen von Rohstoffunternehmen zu niedrigeren Preisen. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock gehört zu den großen Aktienpositionen im DJE Zins&Dividende. Er liefert, was Ehrhardt sich wünscht: "Am wichtigsten für mich ist, dass der freie Cashflow der Unternehmen groß genug ist, um die Dividenden zu zahlen." Zudem hat Blackrock in den vergangenen zwölf Quartalen aus freien Mitteln stets Aktien zurückgekauft, was Aktionären zugutekommt. Es gibt aber auch Unternehmen im Fonds, von denen er lieber die Anleihen als die Aktien hält. Wegen der Chinakrise schwächelten Anfang 2016 die Rohstoff- und Stahlunternehmen. "An die Aktien von BHP Billiton oder Alcoa haben wir uns nicht herangetraut. Aber wir wussten, dass diese Unternehmen nicht in Konkurs gehen, wenn die Rohstoffpreise niedrig bleiben, deshalb haben wir die Anleihen gekauft", sagt Ehrhardt. Kurz nach dem Januar-Crash hatte sein Depot wieder den Kurs erreicht, mit dem er ins Jahr gestartet war. Die Kunden waren beruhigt.

Das große Fragezeichen bleibt jetzt US-Präsident Donald Trump. "Dessen Auswirkungen auf den Handel sind schwer abzuschätzen." Und aktuell seien die Chinadaten diffus. So sind die Immobilienpreise zuletzt gestiegen, obwohl die Zahl der Immobilientransaktionen rückläufig ist. "Man kann schwer sagen, wo China in einem halben Jahr stehen wird", gibt Ehrhardt zu. Daten verraten doch nicht alles.

Da hilft ein Gespräch mit Unternehmenschefs. Im Januar hat Ehrhardt auf Investorenkonferenzen in Frankfurt und Zürich mehr als 30 getroffen, jetzt weilt er in den USA und spricht mit Technologieunternehmen. Autozulieferer waren optimistisch, auch den Stahlproduzenten und der Chemie- und Medienbranche gehe es besser, so sein Eindruck. "Alle erwarten ein weiteres Gewinnwachstum, und konjunkturell sieht es im Moment gut aus", sagt Ehrhardt. Was können Anleger bei den guten Vorgaben von ihm erwarten? Grob überschlagen aus der Durchschnittsrendite der Anleihen und der Gewinnrendite von Aktien, kommt er auf ein Plus von fünf Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...