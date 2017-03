FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Paketdienstleister DHL Express hat zur Paketzustellung in Innenstädten ein Pilotprojekt mit Lastenfahrrädern gestartet. Die Fahrräder mit Containerboxen sollen in Großstädten Dokumente und Pakete umweltfreundlicher und schneller ausliefern. Das Projekt ist am Mittwoch zeitgleich in Frankfurt und im niederländischen Utrecht gestartet. Im Jahr soll es über 16 Tonnen CO2 einsparen. Ein Kurier kann mit einem der neu entwickelten "DHL-Cubicycles" bis zu 90 Pakete transportieren.

Wegen des großen Wachstums bei Bestellungen übers Internet und der steigenden Verkehrsdichte stelle die Zustellung in den Innenstädten zunehmend eine besondere Herausforderung dar, erklärte Tobias Wider von DHL Express. Derzeit sind zwei Cubicycles im Frankfurter Stadtgebiet im Einsatz. Sollte der zweimonatige Test erfolgreich verlaufen, will die Post das Projekt auf weitere Großstädte wie Berlin, Düsseldorf und Stuttgart ausweiten./jae/DP/mis

