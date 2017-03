Frankfurt - Der Preisanstieg bei Kautschuk in den letzten Monaten ist der Tatsache geschuldet, dass sich Angebot und Nachfrage gegenüber den Erwartungen von vor einem Jahr fast spiegelbildlich entwickelt haben, so die Analysten der Commerzbank.Eine erstaunlich dynamische Nachfrage habe auf ein schwaches Angebot getroffen. Auch für 2017 werde von vielen Beobachtern mit einem weiteren Defizit am Markt für Naturkautschuk gerechnet. (01.03.2017/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...