Jan Böhmermann und Olli Schulz talken wieder. Ab Sonntag, 5. März 2017, 23.15 Uhr, gibt es zehn neue Ausgaben "Schulz & Böhmermann". Neue Folgen, neue Taktung: Das wortstarke und bestens eingespielte Duo ist nun jeden ersten Sonntag im Monat zu sehen.



"Schulz & Böhmermann" - das heißt Humor an der Grenze des Statthaften, eine Moderation wie auf Speed, die Gäste schlagfertig und offen wie sonst nie. Ben Tewaag, Laura Himmelreich, Schorsch Kamerun und Rolf Pohl setzen sich in der ersten Folge an den Talktisch ins schwarz-weiße Retrolook-Studio. Rauchen und trinken? Definitiv erlaubt!



