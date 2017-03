Die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai hatte in den frühen Jahren ihrer Karriere oft mit Diskriminierung zu kämpfen. "Das war eine harte Zeit", sagte Tabatabai dem Magazin "IN".

Man sei ihr "eher reserviert und durchaus geringschätzig" begegnet und "auch mit Sexismus". Diese Zeit habe vor allem ihr eigenes Verhalten anderen Kollegen gegenüber sehr geprägt. "Aus dieser Erfahrung heraus begegne ich neuen Kollegen umso mehr mit Respekt und Freundlichkeit." Die 1967 in Teheran geborene Tabatabai hatte nach dem 1986 in Deutschland absolvierten Abitur an der Hochschule für Musik und Kunst in Stuttgart Musik und Schauspiel studiert.

1992 hatte sie ihre erste größere Hauptrolle in dem Schweizer Kinospielfilm "Kinder der Landstrasse", wofür sie am Filmfestival von Amiens in Frankreich den Preis als beste Hauptdarstellerin erhielt. Später spielte sie unter anderem auch in Filmen von Peter Stauch ("Help the Old", "Pieces of my Heart"), Helmut Dietl ("Late Show"), Oskar Roehler ("Gierig", "Die Unberührbare"), Xavier Koller ("Gripsholm"), Angelina Maccarone ("Fremde Haut") oder Ralf Huettner ("Mondscheintarif").