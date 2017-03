Dan Coats ist der neue Kandidat für die Stelle des US-Geheimdienstdirektors. Er versichert, die Gesetze nicht ändern zu wollen und politischem Druck standzuhalten. Der IS und Russland seien Ziele, aber auch Donald Trump.

Der Kandidat für das Amt des nationalen Geheimdienstdirektors der USA, Dan Coats, will sich im Fall seiner Bestätigung durch den Senat an das Verbot harter Verhörmethoden wie etwa des Waterboardings halten. In einer Anhörung vor dem Senat erklärte Coats am Dienstag, zwar habe er die entsprechende Gesetzesverschärfung nicht unterstützt, doch werde er das Gesetz befolgen und nicht versuchen, es zu ändern.

Zu den größten Herausforderungen für das Land ...

