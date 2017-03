DO & CO Aktiengesellschaft:

Die DO & CO AG teilt mit, dass Turkish DO & CO, eine Joint Venture Gesellschaft mit Turkish Airlines, ein weitere Verlängerung des Cateringliefervertrages mit Turkish Airlines mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einer Verlängerungsoption für Turkish Airlines für ein weiteres Jahr, unterzeichnet hat.

Sprache: Deutsch Unternehmen: DO & CO Aktiengesellschaft

Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Telefon: +43 (1) 535 0644 1010 Fax: +43 (1) 74000-1089

E-Mail: investor.relations@doco.com

Internet: www.doco.com ISIN: AT0000818802 WKN: 81880

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

