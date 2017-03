MORRISVILLE (IT-Times) - Der Computerhersteller Lenovo Group Ltd. konnte auf dem derzeit laufenden Mobile World Congress (MWC) in Barcelona mit der Präsentation von drei neuen Geräten aufwarten: Miix 320 und Yoga 720 und 520. Wie bereits vor kurzem angekündigt, sollen die Yoga-Geräte in den Ausführungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...