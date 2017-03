PARIS (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat nach Ansicht des Analysehauses Kepler Cheuvreux sehr solide Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorgelegt. Eine positive Überraschung habe es vor allem in der Sparte Automotive gegeben, deren operatives Ergebnis und Marge besser als allgemein erwartet ausgefallen seien, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie am Mittwoch.

"Das einzige, was das Gesamtbild etwas trübt, ist die nahe am fairen Wert liegende aktuelle Bewertung der Aktie", schrieb er. Sein Anlageurteil lautet daher unverändert "Hold" mit einem Kursziel von 73,00 Euro. Dieses liegt somit momentan rund 2 Euro unter dem aktuellen Aktienkurs.

Als besonders erfreulich bezeichnete Raab mit Blick auf die vorläufigen Eckzahlen des MDax-Unternehmens auch die Entwicklung des Barmittelzuflusses. Im Jahresvergleich sei der freie Cashflow von 132 auf nun 161 Millionen Euro gestiegen und dabei nun endlich auch von beiden Sparten gestützt worden, wie er betonte.

Verständnis zeigte er zudem dafür, dass der Ausblick von Rheinmetall bislang nur vage ist. 2017, so hatte das Management an diesem Morgen mitgeteilt, wolle der Konzern weiter aus eigener Kraft wachsen und auch seine Ergebnisse weiter verbessern. Detaillierte Angaben erwartet Analyst Raab erst am 23. März. Dann soll die endgültige Bilanz vorgelegt werden.

Gemäß der Einstufung "Hold" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von weniger als 10 Prozent./ck/la/he

