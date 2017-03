Heute ist der Dow Jones erstmals in seiner mehr als 130-jährigen Geschichte über die Marke von 21.000 Punkten gestiegen. Bereits am 25. Januar markierte das US-Leitbarometer mit dem Sprung über die 20.000 Zähler den ersten Meilenstein in diesem Jahr. Damit begann seit Trumps Wahlsieg - statt des befürchteten Crashs - jener Kursaufschwung, der mit dem neuen Dow-Jones-Allzeithoch...

