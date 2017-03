Original-Research: FinTech Group AG - von GBC AG

Verschlankung der Konzernstruktur sorgt für jährliche Einsparungen in siebenstelliger Höhe - Prognosen werden möglicherweise erhöht

In den kommenden Monaten plant die FinTech Group AG eine wesentliche Vereinfachung der Konzernstruktur, wobei die bisherige Struktur aus den fünf wesentlichen Konzern-Unternehmen auf nur noch zwei Konzernunternehmen reduziert werden soll. Dabei sollen eine Tech-Einheit und eine Fin-Einheit entstehen. Die Tech-Einheit stellt dabei die Muttergesellschaft FinTech Group AG dar, wobei die Technologie-Tochter XCOM auf die FinTech Group AG verschmolzen werden soll. Die IT-Expertise des Konzerns wird damit zukünftig in der Muttergesellschaft gebündelt. Gleichzeitig werden die Retail-Töchter ViTrade und flatex auf die biw Bank AG verschmolzen und die neue Einheit in FinTech Group Bank AG umbenannt. Alle Bankgeschäfte werden damit zukünftig in der FinTech Group Bank AG vereint dargestellt. Der gesamte Umwandlungsprozess soll im 2. HJ 2017 abgeschlossen werden.

Die Vereinfachung der Konzernstruktur begrüßen wir sehr, da der Effekt der Verschlankung eine deutliche Erhöhung der Transparenz bedeutet und sich die Ertragsquellen zukünftig besser zuordnen lassen sollten als bisher. Damit wird auch die Einschätzbarkeit erleichtert, was wiederum dafür sorgen sollte, dass die derzeitig vorherrschende Unterbewertung der Aktie weiter abgebaut wird.

Über das Transparenzkriterium hinaus wird die Verschlankung aber auch zu Kostensenkungen führen. Dabei sollen laut Aussage des Unternehmens ab dem Jahr 2018 Entlastungen im Sachkostenbereich (z.B. Prüfungskosten, regulatorische und aufsichtsrechtliche Kosten, Aufsichtsratsvergütungen etc.) im einstelligen Millionenbereich entstehen. Auch in 2017 ist jedoch trotz der Umsetzungskosten für die Maßnahmen bereits mit signifikanten Einsparungen zu rechnen. Abgesehen von den Einsparungen im Sachkostenbereich ist durch die Verschlankung auch mit einer Verbesserung der Dynamik und Effizienz im Konzern zu rechnen, so dass die Verschmelzungsmaßnahmen darüber hinaus zusätzlich positive Impulse liefern könnten.

Ungeachtet der Strukturveränderungen hat das Management zudem angekündigt die Prognose für das Jahr 2017 gegebenenfalls mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 anzuheben. Derzeit sieht die Guidance für 2017 Umsatzerlöse von mindestens 100 Mio. EUR sowie einen Jahresüberschuss von mehr als 15,1 Mio. EUR vor. Unsere Erwartungen für das Jahr 2017 liegen bereits leicht oberhalb dieser Größenordnungen. Daher werden wir mit Vorlage des Geschäftsberichts eine erneute Überprüfung unserer Prognosen vornehmen. Bis dahin bestätigen wir unsere Erwartungen als auch das Kursziel von 27,00 EUR sowie das Rating KAUFEN.

