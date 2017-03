An der Wall Street geht die Rekordrally weiter. Der Standardwerte-Index Dow Jones knackte am Mittwoch erstmals die Marke von 21.000 Punkten. Anleger reagierten positiv auf neue Signale aus der Notenbank Fed und den ersten Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress. Bank-Aktien legten in Erwartung einer baldigen Zinserhöhung zu.

