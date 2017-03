BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wegen seiner Korrekturvorschläge zur Agenda 2010 angegriffen. "Schulz ist bemerkenswert schlecht informiert", sagte Pothmer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Schulz hatte im bayerischen Vilshofen gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stehe nicht auf dem Spiel, wenn ein Betroffener ein Jahr länger Arbeitslosengeld I (ALG I) erhalte und in dieser Zeit weiterqualifiziert werde. Pothmer betonte, dass sich der Anspruch von Arbeitslosen auf ALG I bereits heute verlängere, wenn die Betroffenen sich qualifizierten.

"Das Problem besteht darin, dass sie nur zu einem geringen Teil an Weiterbildungen teilnehmen", sagte Pothmer. Dies unterbleibe oft nicht nur deshalb, weil sie nicht hinreichend dazu aufgefordert würden. Vielmehr gebe es bei den Betroffenen selbst, aber auch bei den Arbeitgebern immer noch die überkommene Haltung, dass sich eine Weiterbildung für ältere Arbeitslose nicht lohne. So nähmen nur rund neun Prozent der älteren ALG-1- Beziehern an einer Weiterbildung teil./bw/DP/mis

