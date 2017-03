An der Wall Street geht die Rekordrally weiter. Anleger reagierten positiv auf neue Signale aus der Notenbank Fed und den ersten Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress.

Der Standardwerte-Index Dow Jones knackte am Mittwoch erstmals die Marke von 21.000 Punkten. Anleger reagierten positiv auf neue Signale aus der Notenbank Fed und den ersten Auftritt von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress. Bank-Aktien legten in Erwartung einer baldigen Zinserhöhung zu. Trump lieferte in seiner Rede vor beiden Parlamentskammern zwar keine Details zu seinen Steuer- und Konjunkturplänen, bekräftigte aber seine wirtschaftsfreundliche Haltung und schlug gemäßigte Töne an. "Die Märkte gehen nach oben, weil der Präsident milder klingt", sagte Analyst Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial. "Der Dollar und die Anleihe-Renditen ziehen an, das ist das nächste Thema am Markt. Die Fed übertrumpft den Trump-Effekt."

Der Dow-Jones-Index notierte in den ersten Minuten ein Prozent höher bei 21.008 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 gewann 0,8 Prozent auf 2383 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg ebenfalls um 0,8 Prozent auf 5873 Stellen.

Anleger kauften insbesondere ...

