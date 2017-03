Pasadena, Texas (ots/PRNewswire) - Aufgrund erheblicher Preiserhöhungen bei wichtigen Rohstoffen und aufgrund von Marktbedingungen, die wir nicht steuern können, hebt Kaneka North America, LLC, den reduzierten Listenverkaufspreis von Kane Ace®-Spezialzusatzstoffen ab 1. März 2017 bzw. sobald es die Verträge oder Vereinbarungen zulassen, wie folgt an:



PRODUKT ERHÖHUNG ab 1. März 2017 Kane Ace® MBS-Schlagzähmodifizierer 0,20 US$/lb. Kane Ace® Verarbeitungshilfsstoffe 0,10 US$/lb. Kane Ace® Acryl-Schlagzähmodifizierer 0,10 US$/lb. Kane Ace® K-Blend - Leistungsmodifizierer 0,10 US$/lb.



Die Kundenbetreuer werden sich mit den Kunden in Verbindung setzen und werden mit diesen die Situation im Einzelnen besprechen. Kaneka North America, LLC, sind sämtliche Geschäftsbeziehungen wichtig und das Unternehmen misst dem fortlaufenden Support großen Wert bei.



Über das Unternehmen



Kaneka Corporation ist ein weltweit tätiges, diversifiziertes Produktionsunternehmen, das pharmazeutische Zwischenprodukte, synthetische Fasern, Feinchemikalien, Polyamidfolien, Lebensmittelzutaten, medizinische Geräte und verschiedene andere Spezialprodukte herstellt und/oder vertreibt. Kaneka North America, LLC ist eine Tochtergesellschaft von Kaneka Americas Holding, Inc.



Bei den Kane Ace®-Produkte handelt es sich um Harzmodifizierer, die auf einer mehrlagigen Designstruktur von Polymerpartikeln aufbauen (Core-Shell-Technologie). Diese Produkte verteilen sich gleichmäßig im Basisharz und versehen dieses mit unterschiedlichen Funktionen. Kaneka produziert und verkauft Produkte, die Materialeigenschaften wie Schlagfestigkeit, Hitzebeständigkeit und Entflammbarkeit verändern, sowie Produkte, die Lichtstreueigenschaften und weitere Eigenschaften hinzufügen.



OTS: Kaneka North America newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125711.rss2



Pressekontakt: Craig Bastian 281-291-3139, craig.bastian@kaneka.com