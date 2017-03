Lieber Leser,

die Aktie auf Warren Buffets Berkshire Hathaway bleibt weiterhin stabil. Im letzten Artikel dazu haben wir uns einige Details zu dem letzten Quartalsbericht angeschaut. Hier soll es nun um Warren Buffets neue Zukäufe gehen. Denn wenn Buffet kauft, dann bewegt er Märkte. Und das ist nicht einfach nur so dahingesagt, das ist so. Die jüngsten Beispiele: Apple, gekauft gleich nach dem Carl Icahn verkauft hat. Buffet hat vor dem Tief im Ölpreis in Ölunternehmen investiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...