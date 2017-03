Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts032/01.03.2017/16:00) - Der europäische Security-Software-Hersteller ESET hat eine unbefristete Vertriebspartnerschaft mit der TAROX AG in Deutschland geschlossen. Ab 1. März 2017 beginnt TAROX mit dem Vertrieb des gesamten ESET-Lösungs-Portfolios und erweitert damit sein Angebot im Bereich Security. Mit der Partnerschaft gewinnt ESET weitere Reseller im Bereich Mittelstand und Integration. TAROX Reseller profitieren vom ESET-Partner-Programm Die Vertriebspartnerschaft umfasst die ESET-Lösungen für Privatanwender, Business- und MSP-Lösungen, sowie ESET Secure Authentication und DESlock Encryption by ESET. Darüber hinaus werden die ESET-Lösungen im Rahmen von TAROX Data im Bereich Cloud-Computing angeboten. Zudem können TAROX-Reseller ab sofort am erfolgreichen ESET-Partner-Programm teilnehmen: Als ESET MSP Provider profitieren sie von kalkulierbaren Einnahmen und darüber hinaus vom Cross-Selling-Potential für neue Geschäftsbereiche. Partner in der Security-Allianz Durch die Partnerschaft mit TAROX wird ESET Mitglied der Security-Allianz von TAROX. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern bietet TAROX ein Angebot über den gesamten Cyber Security Lifecycle - von der Erkennung von Risiken bis hin zur Abwehr von Angriffen und Schadensbegrenzung. Mit der Vertriebspartnerschaft wird ESET Teil dieser Qualitätsgemeinschaft von Software- und Hardware-Anbietern. "Als Premiumhersteller möchten wir, dass unsere Lösungen von IT-Top-Anbietern vertrieben werden. TAROX erfüllt unseren hohen Anspruch an Qualität und Service auf ganzer Linie. Deshalb sind wir uns sicher, mit dieser Kooperation unsere Position im Markt weiter ausbauen zu können", so Daniel Stephan, Channel Sales Manager bei ESET. "Wir freuen uns, mit ESET einen starken Partner gewonnen zu haben, der mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz den Cyberkriminellen immer einen Schritt voraus ist", erklärt Patrick Andreas, Information Security Manager und Leiter Security bei TAROX. "ESET ist Impulsgeber in der Branche und setzt immer wieder neue Signale, wie IT-Sicherheit zukunftweisend gestaltet wird. ESET gibt TAROX-Händlern und deren Kunden die Sicherheit, die sie gegenüber allen möglichen Gefahren aus dem Netz brauchen, heute und in Zukunft." Webinar für TAROX-Partner Am 13. März 2017 bietet ESET in der Webex-Sitzung "Neuer Security Hersteller an Bord! Jetzt mehr erfahren" weitere Informationen für Partner. Patrick Andreas, Information Security Manager - Leitung TAROX Security, Daniel Stephan, Channel Sales Manager bei ESET, und René Claus, Business Development Manager MSP & Cloud DACH bei ESET, werden gemeinsam Einblicke in das ESET-Partnerprogramm, ESET-Lösungen im Einklang mit der TAROX-Security-Allianz und die Vorteile für Systemhäuser der Security-Allianz-Partnerschaft ermöglichen. Zur Teilnahme am Webinar folgen Sie bitte dem untenstehenden Link: ESET-Webinar "Neuer Security Hersteller an Bord! Jetzt mehr erfahren" 13. März 2017, 15.00 Uhr https://eset.webex.com/eset/onstage/g.php?MTID=eb946893195824e3c0f22e3c9728483b3 Folgen Sie ESET: https://www.ESET.de https://www.welivesecurity.de https://twitter.com/ESET_de https://www.facebook.com/ESET Über ESET ESET ist ein europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bratislava (Slowakei). Seit 1987 entwickelt ESET preisgekrönte Sicherheits-Software, die bereits über 100 Millionen Benutzern hilft, sichere Technologien zu genießen. Das breite Portfolio an Sicherheitsprodukten deckt alle gängigen Plattformen ab und bietet Unternehmen und Verbrauchern weltweit die perfekte Balance zwischen Leistung und proaktivem Schutz. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz in über 180 Ländern und Niederlassungen in Jena, San Diego, Singapur und Buenos Aires. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.eset.de oder folgen uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter. Über TAROX AG TAROX zählt zu den führenden IT-Anbietern ganzheitlicher Lösungen und umfassender Produktfamilien für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Die Teams versorgen flächendeckend Partner im Systemhaus und im Fachhandel für ihre Auftraggeber- und Anwender-Kunden in B-to-B-Branchen und Behörden. Das Know-how aus den fünf Kompetenzfeldern Machines, Distribution, Consulting, Data und Services bündelt sich zu Smart Business. Die Entwicklung vom Hersteller von Eigenmarkenprodukten und vom Distributor ausgewählter Ware von Technologie- und Weltmarktführern hin zum Komplettlösungsanbieter dient der ganzheitlichen Betreuung. Zum Tragen kommen dabei Markt-Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren über die richtige Hardware und Software zur passenden Infrastruktur. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 364 13114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170301032

March 01, 2017 10:00 ET (15:00 GMT)