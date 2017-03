Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 02. März 2017 (Woche 9)/01.03.2017



Beitrag wird ohne Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



01.10 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Reiz des Verbotenen Erstsendung: 10.07.2015 in SWR/SR



Freitag, 03. März 2017 (Woche 9)/01.03.2017



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wo die Liebe hinfällt



Wo die Liebe hinfällt - ist sie meist schwer aufzuhalten. Michael Steinbrecher spricht diese Woche im "Nachtcafé" mit Menschen, die bei ihrer Partnerwahl mutige Entscheidungen getroffen haben und ihren Weg gehen. Der Jüngling und die reife Dame, der Chef und die Sekretärin, die Adelige und der Bürgerliche - für Außenstehende sind solche Beziehungen meist zum Scheitern verurteilt. Denn der Volksmund hat eine klare Vorstellung davon, wie das ideale Paar auszusehen hat. Große Altersdifferenzen, kulturelle Unterschiede oder Abweichungen von traditionellen Geschlechtervorstellungen - in der persönlichen Prägung sind solche Konstellationen erst einmal unvorstellbar. Aber es verblüffen dennoch immer wieder Paare, bei denen zusammenwächst, was scheinbar nicht zusammen gehört. Da ziehen sich Gegensätze auf Teufel komm raus an. Aus langjährigen Gegnern werden Liebende. Alter, Herkunft, Religion und Kultur werden vor der Größe des Gefühls nebensächlich. Denn echte Liebe macht mutig, lässt immun werden gegen misstrauische Stimmen aus der eignen Familie oder gegen skeptische Blicke von außen.



Die Gäste bei Michael Steinbrecher:



Adel verpflichtet? Nicht bei Diana Gräfin Bernadotte. Die jüngste Tochter der Mainau-Grafenfamilie hat Stefan Dedek, einem Koch aus dem Insel-Restaurant, das Ja-Wort gegeben. Die Heirat mit einem Bürgerlichen - was klingt wie im Märchen, hat auf der Mainau bereits Tradition: Ihre erste Ehe mit einem Schornsteinfeger wurde bereits geschieden. "Mit Stefan habe ich jetzt aber meinen Koch fürs Leben gefunden", ist sich die Gräfin sicher.



Es war Liebe auf den ersten Blick, als der Entertainer Marc Marshall seiner heutigen Partnerin zum ersten Mal begegnete. Als er mit ihr eine Affäre begann, war ihm allerdings noch nicht klar, dass er für diese Frau seine Familie verlassen würde. "Ich war nicht mutig genug zu erkennen, dass ich eine neue große Liebe gefunden habe", bedauert Marshall heute. Sieben Jahre lang rang er mit sich, bis er sich endgültig zu seiner neuen Liebe bekannte.



Annette Jaiteh hat ihr Herz an einen Mann aus Gambia verloren. Doch ihre Liebe wurde vor eine Herausforderung gestellt, als er ihr offenbarte, dass er gerne - wie in dem afrikanischen Land üblich - eine Zweitfrau hätte. "Zuerst einmal konnte ich mir das natürlich überhaupt nicht vorstellen", erinnert sich Jaiteh. Trotzdem hat sie sich auf dieses Liebesmodell eingelassen und lebt heute mit ihrem Mann, der zweiten Frau und insgesamt vier Kindern unter einem Dach.



Auch Ernst Ostertag und Röbi Rapp lebten lange Zeit eine Liebe jenseits der gesellschaftlichen Moralvorstellungen. In ihrer Heimat - der Schweiz - war Homosexualität lange ein Tabu. Auch für die Familie von Ernst Ostertag: "Meine Eltern haben nie von meinem zweiten Leben erfahren und sind damit ins Grab gegangen." Heute leben sie ihre Liebe offen aus. Und sie waren sogar das erste schwule Paar, das in der Schweiz heiratete.



"Meine Liebe zu Kalli ist unvergänglich", das steht für Ingrid Barufka fest. Auch 18 Jahre nach dem Tod der VfB-Legende Karl Barufka will sie keinen anderen Mann lieben. Schon als junges Mädchen himmelte sie den 20 Jahre älteren Fußballer "Kalli" an. Und immer wieder hat es zwischen den beiden auch gefunkt. Erst als seine Ehefrau starb, konnten sie endlich zusammen kommen und noch ein paar gemeinsame Jahre verbringen.



Montag, 06. März 2017 (Woche 10)/01.03.2017



Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!



06.00 natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten Erstsendung: 14.02.2017 in SWR RP



Donnerstag, 09. März 2017 (Woche 10)/01.03.2017



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Denis Scheck



Geplante Themen:



- "Unter aller Augen" - der Dokumentarfilm über Gewalt gegen Frauen erzählt in poetischen Bildern auch von Kraft und Hoffnung und ist jetzt im Kino



- Theater statt Tatort - Felix Klare spielt bei "Ehen in Philippsburg" mit. Eine Stuttgarter Inszenierung nach dem Roman von Martin Walser



- Kunst und Kapital - nach langer Renovierung eröffnet die Kunsthalle Tübingen mit der Ausstellung "Kapitalströmung". 13 Künstler beziehen Position



- "Halb Taube, halb Pfau" - die Solitude-Stipendiatin Maren Kames gilt als einzigartige Stimme im Literaturbetrieb. Begegnung mit einem Ausnahmetalent



- Plädoyer für den Frieden - leidenschaftlich und schonungslos zeigt der renommierte Fotograf Kai Wiedenhöfer Kriegsverletzte aus Syrien. Anlass für ein Porträt



- Zeitgenössisch und kreativ - das Gitarrenquartett Aleph erschließt mit seiner Musik neue Welten. Derzeit produzieren die vier eine neue CD



Freitag, 24. März 2017 (Woche 12)/01.03.2017



Geänderten Beitrag für SR beachten!



05.10 (VPS 05.09) SR: Reiseziel Auvergne Erstsendung: 21.10.2013 in SR



Samstag, 01. April 2017 (Woche 14)/01.03.2017



Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



16.00 Eisenbahn-Romantik



Gletscherwunder Jungfraubahn Erstsendung: 03.03.2017 in SWR/SR Folge 768



Samstag, 08. April 2017 (Woche 15)/01.03.2017



Korrigiertes Erstsendedatum beachten!



16.00 Eisenbahn-Romantik



Nostalgie Glacier Express Erstsendung: 01.08.2015 in SWR/SR Folge 760



Sonntag, 09. April 2017 (Woche 15)/01.03.2017



19.15 Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie Deutschland 2017 Intensivstation Autor: Carolin Otterbach Mit Wolfgang Hepp, Ursula Cantieni, Peter Schell u.a. Folge 930



Nach einem Unfall liegt Eva auf der Intensivstation eines Hamburger Krankenhauses.



Die Familie macht sich große Sorgen und wartet verzweifelt auf eine Nachricht von Andreas, der zu seiner Frau geeilt ist. Doch er hat keine guten Nachrichten. Die Ärzte mussten Eva in ein künstliches Koma versetzen und noch weiß niemand, ob sie wieder ganz gesund werden wird. Andreas ist verzweifelt und macht sich fürchterliche Vorwürfe, an dem ganzen Unglück schuld zu sein.



Bea hat ihr Faible fürs Schnapsbrennen entdeckt und lässt sich zur Brennmeisterin ausbilden. So muss sie sich in Zukunft auch nicht mehr von Lioba gängeln lassen, wenn auf dem Fallerhof gebrannt wird. Die geeigneten Brennobstwiesen hat sie bereits im Auge. Lioba kann das Scheitern der Jungbäuerin gar nicht erwarten.



Bernhard und Frau Markhardt-Siegel liefern sich wieder einmal ein Kompetenzgerangel. Die resolute Schulrätin will sich die Alleingänge des Bürgermeisters nicht mehr länger gefallen lassen und beschließt, künftig ganz offensiv gegen eine weitere Amtszeit von Bernhard Faller vorzugehen. Auf der Suche nach einer geeigneten Gegenkandidatin für die kommende Amtszeit wird sie schnell fündig. In Schönwald wird es Zeit für einen Wechsel!



Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273, bruno.geiler@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2